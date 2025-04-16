Киев
Фурагин (Furaginum-SZ)

Фурагин (Furaginum-SZ)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 53 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
132,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
127,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
132,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
132,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
137,50
Экономия при брони: -5,00 грн
132,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
127,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
132,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
127,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
132,50 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
129,00 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
137,50
Экономия при брони: -5,00 грн
132,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
137,50
Экономия при брони: -5,00 грн
132,50 грн
1 социальна аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 9-В
2.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
121,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
132,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.1 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
137,50
Экономия при брони: -5,00 грн
132,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется через 48 мин
Кривой Рог, ул. Филатова Академика, 10
3.1 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
106,20 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 54
3.3 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
127,87 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 54
3.4 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
137,50
Экономия при брони: -5,00 грн
132,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 11
3.5 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
88,38 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
137,50
Экономия при брони: -5,00 грн
132,50 грн
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