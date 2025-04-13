Киев (адрес не указан)
Доступно в 319 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
203,99
Экономия при брони: -73,49 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
194,28
Экономия при брони: -29,53 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
179,98
Экономия при брони: -27,35 грн
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
152,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
152,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
162,98
Экономия при брони: -10,35 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
179,35
Экономия при брони: -27,25 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
137,50
Экономия при брони: -7,00 грн
Здоровая семья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Коцюбинского Михаила, 8-А
1.6 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.7 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
152,00
Экономия при брони: -23,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
137,50
Экономия при брони: -7,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
2.0 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм
Подорожник
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Фурагин таблетки 50 мг блистер №30
Галичфарм