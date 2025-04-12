Содержимое баллона находится под давлением, поэтому пользоваться лекарственным средством следует с осторожностью. Не распылять вблизи открытого огня. Недопустимо разбирать как наполненный, так и пустой баллон.

Применение антибактериальных средств для наружного применения может приводить к сенсибилизации кожи, что сопровождается развитием реакции повышенной чувствительности (при дальнейшем применении этого лекарственного средства наружно или в виде лекарственной формы системного действия).

При наличии гноя или некротических масс антибактериальное действие лекарственного средства сохраняется. Не допускается попадание лекарственного средства на слизистую оболочку глаз.

В случае отсутствия других указаний врача не превышать рекомендуемую суточную дозу для сведения к минимуму системных побочных реакций.

Не следует нарушать правила применения лекарственного средства.

При длительном применении развивается кандидоз половых органов.

При длительном (более 1 месяца) применении лекарственного средства необходимо осуществлять контроль состояния периферической картины крови; при появлении лейкопении лекарственное средство необходимо отменить.

Нельзя допускать бесконтрольное лечение лекарственным средством в педиатрической практике — применять только по назначению врача.

В случае обильных кровянистых выделений из заднего прохода или если симптомы заболевания не исчезают в течение 7 дней лечения или состояние ухудшается необходимо дополнительно проконсультироваться с проктологом.

Применять с осторожностью по назначению врача при следующих состояниях: выраженная артериальная гипертензия, тяжелые нарушения сердечного ритма, клинически выраженный тиреотоксикоз, нарушения мочеиспускания.

Имеются сообщения о том, что применение средств, содержащих бензокаин, вызывало метгемоглобинемию. Такие симптомы, как цианоз кожи, губ и ногтевых лож, головная боль, головокружение, одышка (затрудненное дыхание), слабость, тахикардия, которые могут наблюдаться во время лечения, могут указывать на метгемоглобинемию, что потенциально угрожает жизни и требует неотложного медицинского вмешательства.

Лекарственное средство содержит ланолин, поэтому может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).