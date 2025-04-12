Олазоль® (Olasolum)
Олазоль инструкция по применению
Состав
действующие вещества: масло облепиховое, хлорамфеникол, бензокаин, кислота борная;
1 баллон содержит: масла облепихового — 5,40 г; хлорамфеникола — 1,62 г; бензокаина — 1,62 г; кислоты борной — 0,27 г;
вспомогательные вещества: триэтаноламин, ланолин, кислота стеариновая, глицерин, вода очищенная, хладон 134а.
Лекарственная форма
Аэрозоль.
Основные физико-химические свойства: лекарственное средство при выходе из баллона образует пену желтого или желтоватого со слегка оранжевым оттенком цвета.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения ран и язвенных поражений.
Код АТС D03А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированное лекарственное средство, оказывающее анестезирующее, антибактериальное (проявляет активность в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, гноеобразующих микроорганизмов, гемофильных бактерий, бруцелл, риккетсий, хламидий, спирохет) и противовоспалительное действие, уменьшает экссудацию, способствует регенерации тканей и ускоряет процесс эпителизации ран.
Фармакокинетика.
Данные не представлены. Лекарственное средство имеет некоторую степень системного действия.
Показания
Для лечения у взрослых и детей в возрасте старше 2 лет инфицированных ран, в том числе долго не заживающих ожогов, трофических язв, а также при свободной кожной пластике;
в гинекологии и проктологии: бактериальный вагиноз (острый и хронический рецидивирующий), эрозия шейки матки, хронический проктит различной этиологии, анальные трещины.
Противопоказания
Гиперчувствительность к любому компоненту препарата, включая вспомогательные вещества. Повышенная индивидуальная чувствительность к другим амидным местноанестезирующим средствам. Аллергия и токсическая реакция (диспепсические явления, дисбактериоз, психические расстройства) на хлорамфеникол в анамнезе. Псориаз, экзема, грибковые заболевания кожи, угнетение костномозгового кроветворения, тромбоэмболическая болезнь, гранулоцитопения, периоды беременности или кормления грудью. Нарушение функции почек. Детский возраст младше 2 лет.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не применять одновременно с другими противомикробными средствами для местного (интравагинального) применения.
Одновременное применение с эритромицином, олеандомицином, нистатином и леворином — повышает антибактериальную активность лекарственного средства, а с солями бензилпенициллина — понижает. Не следует назначать одновременно с препаратами, угнетающими кроветворение (сульфаниламиды, производные пиразолона, цитостатики), с дифенилом, барбитуратами, этанолом.
Не рекомендуется без четких медицинских показаний и контроля врача применять лекарственное средство на фоне регулярного приема ингибиторов моноаминоксидазы (МАО), антидепрессантов и гипотензивных средств из-за теоретической возможности уменьшения эффекта ингибиторов МАО или усиления эффекта гипотензивных средств вследствие взаимодействия с бензокаином в случаях существенного превышения рекомендованных доз и длительности приема.
Особенности применения
Содержимое баллона находится под давлением, поэтому пользоваться лекарственным средством следует с осторожностью. Не распылять вблизи открытого огня. Недопустимо разбирать как наполненный, так и пустой баллон.
Применение антибактериальных средств для наружного применения может приводить к сенсибилизации кожи, что сопровождается развитием реакции повышенной чувствительности (при дальнейшем применении этого лекарственного средства наружно или в виде лекарственной формы системного действия).
При наличии гноя или некротических масс антибактериальное действие лекарственного средства сохраняется. Не допускается попадание лекарственного средства на слизистую оболочку глаз.
В случае отсутствия других указаний врача не превышать рекомендуемую суточную дозу для сведения к минимуму системных побочных реакций.
Не следует нарушать правила применения лекарственного средства.
При длительном применении развивается кандидоз половых органов.
При длительном (более 1 месяца) применении лекарственного средства необходимо осуществлять контроль состояния периферической картины крови; при появлении лейкопении лекарственное средство необходимо отменить.
Нельзя допускать бесконтрольное лечение лекарственным средством в педиатрической практике — применять только по назначению врача.
В случае обильных кровянистых выделений из заднего прохода или если симптомы заболевания не исчезают в течение 7 дней лечения или состояние ухудшается необходимо дополнительно проконсультироваться с проктологом.
Применять с осторожностью по назначению врача при следующих состояниях: выраженная артериальная гипертензия, тяжелые нарушения сердечного ритма, клинически выраженный тиреотоксикоз, нарушения мочеиспускания.
Имеются сообщения о том, что применение средств, содержащих бензокаин, вызывало метгемоглобинемию. Такие симптомы, как цианоз кожи, губ и ногтевых лож, головная боль, головокружение, одышка (затрудненное дыхание), слабость, тахикардия, которые могут наблюдаться во время лечения, могут указывать на метгемоглобинемию, что потенциально угрожает жизни и требует неотложного медицинского вмешательства.
Лекарственное средство содержит ланолин, поэтому может вызвать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).
Способ применения и дозы
Перед применением аэрозольный баллон встряхнуть 10–15 раз, снять защитный колпачок, на шток клапана надеть распылительную насадку и медленно нажать на ее головку, вследствие чего из баллона выходит лекарственное средство в виде пены. Перед и после применения лекарственного средства распылительную насадку необходимо промыть кипяченой водой.
При наружном применении. Раневую поверхность по возможности очистить от гноя, некротических тканей и покрыть равномерным слоем (1–1,5 см) пены. Применять ежедневно или через день, при открытом лечении ран и ожогов у взрослых — 1–4 раза в сутки, у детей в возрасте старше 2 лет — 1–2 раза в сутки в зависимости от характера воспаления и стадии регенерации поврежденных тканей. Для покрытия всей раневой поверхности пену наносить с расстояния 1–5 см. Нажимать на головку распылительной насадки до упора и сразу отпустить — из баллона выделяется 7 мл пены (примерно 1,4 г лекарственного средства), которой достаточно для покрытия раны площадью поверхности около 100 см2. Длительность лечения определяет и контролирует врач индивидуально.
При применении в полость. При гинекологических заболеваниях (бактериальный вагиноз, эрозия шейки матки) перед введением лекарственного средства во влагалище с целью удаления слизи проводить спринцевание антисептическим раствором (отваром ромашки или раствором фурацилина 1 : 5000, хлоргексидина биглюконата 0,02%, натрия бикарбоната 2%). После этого во влагалище ввести свободный край распылительной насадки на глубину 1,5–2 см, нажать на ее головку до упора и сразу отпустить. При гинекологических заболеваниях процедуру повторять 2 раза в сутки. Курс лечения составляет 7–10 дней.
При проктитах вначале сделать очистительную клизму с отваром ромашки или календулы, после чего в прямую кишку ввести свободный край распылительной насадки на глубину 2–4 см, нажать на ее головку до упора и сразу отпустить. Процедуру проводить 1 раз в сутки. Курс лечения — до 2 недель.
Дети
Применять наружно детям в возрасте старше 2 лет.
Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.
Опыт применения в гинекологии и проктологии детям отсутствует, поэтому лекарственное средство не применять детям по данным показаниям.
Побочные реакции
Местные реакции: незначительное временное (2–3 мин) усиление дискомфорта в анальной области после введения лекарственного средства.
Со стороны иммунной системы: возможны аллергические реакции, включая отек Квинке, другие признаки раздражения, которые не отмечались до лечения, кожные высыпания, зуд, ощущение жжения, гиперемия, отек. Длительное наружное применение часто приводит к контактной сенсибилизации.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: возможны позывы к дефекации, диспепсические явления (тошнота, рвота, жидкий стул). В этих случаях применение препарата следует прекратить.
Со стороны системы кроветворения: лейкопения, тромобоцитопения, ретикулоцитопения, снижение уровня гемоглобина в крови.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте. Хранить в оригинальной упаковке при температуре от + 2 °С до + 8 °С.
Упаковка
По 60 г в баллонах с клапанами непрерывного действия, снабженными насадками и защитными колпачками.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
АО «СТОМА».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61105, г. Харьков, ул. Ньютона, 3.