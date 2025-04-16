Николаев (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
125,07
Экономия при брони: -5,68 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,63
Экономия при брони: -11,67 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,72
Экономия при брони: -11,04 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
120,62
Экономия при брони: -15,96 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
121,36
Экономия при брони: -7,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,73
Экономия при брони: -16,19 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
125,63
Экономия при брони: -14,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,90
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,86
Экономия при брони: -8,62 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
125,53
Экономия при брони: -15,25 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 27 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
126,84
Экономия при брони: -15,04 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
128,53
Экономия при брони: -16,73 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 57 мин
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
121,48
Экономия при брони: -7,36 грн