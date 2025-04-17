Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
119,06
Экономия при брони: -6,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
113,05
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
128,78
Экономия при брони: -16,11 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
124,94
Экономия при брони: -12,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,90
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
124,85
Экономия при брони: -21,22 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
124,76
Экономия при брони: -14,48 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
129,88
Экономия при брони: -4,59 грн