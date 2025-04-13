Киев
Олазоль® (Olasolum)

Олазоль® (Olasolum)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 556 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 41 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
105,93 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
104,87 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
105,93 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
104,87 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
108,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
139,53 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
101,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
138,76 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
143,00
Экономия при брони: -30,71 грн
112,29 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
128,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
105,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
129,62
Экономия при брони: -6,90 грн
122,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
105,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
120,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
105,93 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,92
Экономия при брони: -3,84 грн
124,08 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
143,00
Экономия при брони: -30,71 грн
112,29 грн
Аптека гормональных препаратов
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
108,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
105,93 грн
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