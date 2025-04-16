Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
114,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,11
Экономия при брони: -7,54 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
120,26
Экономия при брони: -6,14 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
115,72
Экономия при брони: -5,71 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,90
Экономия при брони: -13,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
115,55
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
125,91
Экономия при брони: -13,66 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,44
Экономия при брони: -15,71 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
113,55
Экономия при брони: -10,65 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
126,64
Экономия при брони: -11,51 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
114,00
Экономия при брони: -3,00 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
127,56
Экономия при брони: -10,88 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Олазоль® аэрозоль баллон 60 г №1
Стома
125,77
Экономия при брони: -15,95 грн