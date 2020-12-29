Белогент (Belogent) (6963) - инструкция по применению ATC-классификация
Белогент инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Препарат для местного применения. Составляющие крема Белогент оказывают комбинированное действие при лечении воспалительных изменений кожи аллергической этиологии, дополнительно осложненных бактериальной инфекцией, течение которых сопровождается гиперкератозом.
Бетаметазона дипропионат является синтетическим фтористым производным гидрокортизона. Легко проникает через кожу, оказывая сильное местное противовоспалительное, противозудное и противоаллергическое действие. Устраняет причины образования воспалительных процессов, препятствует высвобождению гистамина и появлению местных симптомов аллергии. Благодаря местному сосудосуживающему действию уменьшает экссудативные реакции.
Гентамицина сульфат относится к антибиотикам широкого спектра действия. Оказывает антибактериальное действие в отношении грамотрицательных и некоторых грамположительных бактерий. Показаниями для его применения в форме мази являются вторичные инфекции при кожных заболеваниях, если инфицирование вызвано бактериями, чувствительными к гентамицину, а также при подозрении на такую инфекцию.
Фармакокинетика. Бетаметазона дипропионат не биотрансформируется в коже (абсорбция не превышает 1%). После проникновения через кожу в организм биотрансформируется в печени и выводится в основном с мочой, в меньшем количестве — с желчью. Всасывание бетаметазона дипропионата через кожу увеличивается при применении на нежной коже, в области складок, при применении на коже с поврежденным эпидермисом или коже, поврежденной воспалительным процессом. Кроме того, всасывание увеличивается при частом применении лекарственного средства или после применения на большой поверхности кожи. Всасывание бетаметазона дипропионата через кожу у лиц молодого возраста выражено сильнее, чем у взрослых.
Гентамицина сульфат после местного применения на неповрежденной коже не всасывается, но после применения на коже, поврежденной травмой, ожогом и язвами, может подвергаться системной абсорбции.
Гентамицина сульфат не биотрансформируется в организме и выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания Белогент
мокнущие воспалительные состояния кожи, осложненные вторичной бактериальной инфекцией, сопровождающиеся гиперкератозом, зудом или выраженными аллергическими реакциями, атипичный дерматит, себорейный дерматит, простой хронический лишай, псориаз, аллергический контактный дерматит.
Применение Белогент
Белогент крем, применяют только наружно.
Крем наносят тонким слоем, слегка втирая, на пораженную поверхность кожи 2–3 раза в сутки, в зависимости от тяжести состояния. Не следует применять крем под окклюзионную повязку. Если крайне необходимо использование повязки, необходимо накладывать повязку, которая пропускает воздух, и не использовать уплотняющую, клеенчатую повязку. Не следует проводить лечение >2 нед. Не применять в течение 1 нед >45 г крема!
Противопоказания
повышенная чувствительность к ГКС, гентамицину или компонентам препарата. Вирусные, грибковые или туберкулезные заболевания кожи, кожные реакции после вакцинации, новообразования кожи, розовые угри, ветряная оспа, ВИЧ-инфекция, опоясывающий лишай, открытоугольная глаукома, флебит и трофические язвы. Период беременности и кормления грудью. Не применять на больших участках пораженной кожи, особенно в случаях нарушения целостности кожи, например при ожогах. Не применять на коже лица. Детский возраст до 2 лет.
Побочные эффекты
при применении препарата, особенно под окклюзионной повязкой, могут возникать: ощущение жжения, зуд, раздражение, сухость, фолликулит, угревая сыпь, местная гипо- или гиперпигментация, периоральный дерматит, мацерация кожи, вторичная инфекция, атрофия кожи, стрии, потница.
При применении дольше рекомендованного периода могут возникнуть угри, стероидная пурпура, угнетение роста эпидермиса, атрофия подкожной клетчатки, расширение мелких кровеносных сосудов, фолликулит.
При применении на коже лица возможен пероральный дерматит.
После применения на коже век иногда может вызывать усиление проявлений глаукомы или ускорение развития катаракты.
При длительном применении препарат может вызвать значительное общее действие, характеризующееся появлением отеков, АГ, снижением резистентности к инфекции.
Особые указания
Белогент крем применяют для лечения при мокром, остром дерматозе.
Если при применении препарата наблюдаются реакции гиперчувствительности (раздражение кожи, сопровождающееся зудом, жжением и покраснением), терапию следует немедленно прекратить.
Не рекомендуется применение Белогент крема под окклюзионные повязки, кроме случаев, когда это необходимо. Не рекомендуется применение препарата на коже лица вследствие возможного появления дерматита, подобного розацеа, периорального дерматита и акне.
Не применять на больших участках пораженной кожи, особенно в случаях нарушения целостности кожи, например при ожогах. Не применять у детей в возрасте до 2 лет.
Белогент крем нельзя применять для лечения глаз и вокруг глаз вследствие возможного развития катаракты, глаукомы, грибковых болезней глаз, а также обострения герпеса.
Препарат не применяют для лечения при варикозных расширениях вен под коленями (язва голени).
После наложения крема на кожу не следует применять клеенчатую повязку, которая приводит к увеличению влажности и повышению температуры кожи.
Определенные места на теле, такие как пах, подмышки, перианальные участки, где существует естественная окклюзия, чувствительны к возникновению растяжек при лечении препаратом, поэтому применение препарата на данных участках необходимо максимально ограничить.
При длительном применении крема на большой поверхности тела увеличивается его всасывание и повышается частота появления побочных реакций, таких как отеки, АГ, повышение содержания глюкозы в крови, снижение резистентности организма.
Когда происходит усиление действия инфекции в месте применения, может быть назначено дополнительное противомикробное или противогрибковое лечение.
Следует помнить, что длительная местная терапия гентамицином может вызвать развитие микроорганизмов, устойчивых к аминогликозидам. Поэтому местная терапия не рекомендуется у пациентов с иммунодефицитом или других пациентов групп высокого риска. Если во время лечения наблюдается устойчивость развития суперинфекции, лечение гентамицином следует приостановить и назначить соответствующую терапию.
Пациент должен сообщить врачу обо всех побочных реакциях, возникших при применении лекарственного средства.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или работе с механизмами. Данные о влиянии препарата Белогент крем на способность управлять транспортным средством или работе с механизмами отсутствуют.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.
При необходимости применения крема Белогент следует прекратить кормление грудью. Избегать контакта ребенка с участком кожи матери, на которую наносится крем.
Дети. Не применять для лечения детей в возрасте до 2 лет.
Применение у детей возможно только по назначению и под наблюдением врача.
Поскольку соотношение поверхности кожи тела и массы тела у детей выше, чем у взрослых, возможна повышенная абсорбция при местном применении, что может привести к системным токсическим проявлениям. Поэтому применять препарат у детей необходимо с большой осторожностью и в минимально короткий период.
Взаимодействия
во время лечения ГКС не следует проводить профилактические прививки.
Передозировка
после длительного применения на большой поверхности кожи возможно снижение резистентности организма к инфекциям, проявление АГ, отеков.
В случае нанесения препарата на большие пораженные участки кожи в течение длительного периода (>3 нед) и при применении окклюзионной повязки, а также при длительном применении у детей с почечной недостаточностью может возникнуть повышенная абсорбция и проявление системного действия, при этом возможно развитие угнетения системы гипоталамус — гипофиз — надпочечники с замедлением роста, гипергликемией, глюкозурией и синдромом Кушинга.
Чрезмерное или длительное лечение гентамицином может привести к обострению грибковых заболеваний или развитию суперинфекции.
Терапия при передозировке. В случае передозировки препарат необходимо отменить. Терапия симптоматическая с применением обычных мер для поддержания нормального функционирования организма. При необходимости проводят коррекцию электролитного баланса. В случае хронического токсического действия рекомендуется постепенная отмена препарата.
Условия хранения
хранить при температуре не выше 25 °С.