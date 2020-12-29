Белогент крем применяют для лечения при мокром, остром дерматозе.

Если при применении препарата наблюдаются реакции гиперчувствительности (раздражение кожи, сопровождающееся зудом, жжением и покраснением), терапию следует немедленно прекратить.

Не рекомендуется применение Белогент крема под окклюзионные повязки, кроме случаев, когда это необходимо. Не рекомендуется применение препарата на коже лица вследствие возможного появления дерматита, подобного розацеа, периорального дерматита и акне.

Не применять на больших участках пораженной кожи, особенно в случаях нарушения целостности кожи, например при ожогах. Не применять у детей в возрасте до 2 лет.

Белогент крем нельзя применять для лечения глаз и вокруг глаз вследствие возможного развития катаракты, глаукомы, грибковых болезней глаз, а также обострения герпеса.

Препарат не применяют для лечения при варикозных расширениях вен под коленями (язва голени).

После наложения крема на кожу не следует применять клеенчатую повязку, которая приводит к увеличению влажности и повышению температуры кожи.

Определенные места на теле, такие как пах, подмышки, перианальные участки, где существует естественная окклюзия, чувствительны к возникновению растяжек при лечении препаратом, поэтому применение препарата на данных участках необходимо максимально ограничить.

При длительном применении крема на большой поверхности тела увеличивается его всасывание и повышается частота появления побочных реакций, таких как отеки, АГ, повышение содержания глюкозы в крови, снижение резистентности организма.

Когда происходит усиление действия инфекции в месте применения, может быть назначено дополнительное противомикробное или противогрибковое лечение.

Следует помнить, что длительная местная терапия гентамицином может вызвать развитие микроорганизмов, устойчивых к аминогликозидам. Поэтому местная терапия не рекомендуется у пациентов с иммунодефицитом или других пациентов групп высокого риска. Если во время лечения наблюдается устойчивость развития суперинфекции, лечение гентамицином следует приостановить и назначить соответствующую терапию.

Пациент должен сообщить врачу обо всех побочных реакциях, возникших при применении лекарственного средства.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортным средством или работе с механизмами. Данные о влиянии препарата Белогент крем на способность управлять транспортным средством или работе с механизмами отсутствуют.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется применять препарат в период беременности и кормления грудью.

При необходимости применения крема Белогент следует прекратить кормление грудью. Избегать контакта ребенка с участком кожи матери, на которую наносится крем.

Дети. Не применять для лечения детей в возрасте до 2 лет.

Применение у детей возможно только по назначению и под наблюдением врача.

Поскольку соотношение поверхности кожи тела и массы тела у детей выше, чем у взрослых, возможна повышенная абсорбция при местном применении, что может привести к системным токсическим проявлениям. Поэтому применять препарат у детей необходимо с большой осторожностью и в минимально короткий период.