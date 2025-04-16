Николаев (адрес не указан)
Доступно в 74 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,25
Экономия при брони: -20,43 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
190,18
Экономия при брони: -7,10 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
212,01
Экономия при брони: -20,61 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
214,12
Экономия при брони: -12,13 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
217,43
Экономия при брони: -26,82 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
268,99
Экономия при брони: -14,14 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
197,47
Экономия при брони: -13,39 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
263,89
Экономия при брони: -32,82 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
213,89
Экономия при брони: -8,92 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
259,47
Экономия при брони: -28,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
194,43
Экономия при брони: -11,35 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
207,48
Экономия при брони: -8,48 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
280,94
Экономия при брони: -37,82 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,90 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
271,92
Экономия при брони: -42,12 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
260,24
Экономия при брони: -17,12 грн