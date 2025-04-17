Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 51 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
191,01
Экономия при брони: -7,93 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
243,69
Экономия при брони: -18,10 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
196,39
Экономия при брони: -5,92 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
263,29
Экономия при брони: -7,94 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн