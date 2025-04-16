Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
167,95
Экономия при брони: -16,89 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
184,85
Экономия при брони: -10,72 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
260,91
Экономия при брони: -45,75 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
261,96
Экономия при брони: -33,05 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
170,30
Экономия при брони: -9,21 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
201,61
Экономия при брони: -9,95 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
269,30
Экономия при брони: -13,29 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
270,08
Экономия при брони: -13,33 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
259,57
Экономия при брони: -10,63 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
192,40 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
256,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
190,48
Экономия при брони: -9,39 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
200,58
Экономия при брони: -8,93 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
268,31
Экономия при брони: -11,95 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
268,35
Экономия при брони: -11,95 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo