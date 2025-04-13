Киев (адрес не указан)
Доступно в 536 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
187,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
255,10
Экономия при брони: -11,10 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
248,80
Экономия при брони: -4,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
213,35
Экономия при брони: -32,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
205,96
Экономия при брони: -31,30 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
220,13
Экономия при брони: -29,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
187,60 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
196,70
Экономия при брони: -7,84 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
257,25
Экономия при брони: -28,91 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
250,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
200,60
Экономия при брони: -30,44 грн
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
213,87
Экономия при брони: -32,50 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
279,40
Экономия при брони: -42,47 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
213,36
Экономия при брони: -31,87 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
196,45
Экономия при брони: -11,38 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
260,88
Экономия при брони: -26,71 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
274,60
Экономия при брони: -40,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
185,10
Экономия при брони: -4,10 грн
Белогент мазь туба 15 г №1
Belupo
187,60 грн
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo
250,10 грн
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
250,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Белогент крем туба 15 г №1
Belupo
Белогент крем туба 30 г №1
Belupo
Белогент мазь туба 30 г №1
Belupo