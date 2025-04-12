Прочие препараты, комбинации

Постеризан (Posterisan)

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Постеризан
Постеризан
Суппозитории №10
Dr. Kade
от 386,52 грн
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Постеризан
Постеризан
Мазь туба 25 г с аппликатором №1
Dr. Kade
от 504,69 грн
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Инструкция указана для Постеризан суппозитории №10

Постеризан инструкция по применению

Инструкция указана для Постеризан суппозитории №10

Состав

действующее вещество: 1 г мази содержит: 166,70 мг стандартизированной суспензии культуры бактерий (содержит 3,3×108 E.coli, убитых и законсервированных в 3,3 мг сжиженного фенола);

вспомогательные вещества: ланолин, парафин желтый мягкий.

Лекарственная форма

Мазь.

Основные физико-химические свойства: однородная мазь, от белого до бежевого цвета, с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.

Код АТС С05А Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как неспецифическую, так и специфическую иммунные реакции, в результате чего повышается местное иммунное сопротивление. Ускоряет и улучшает заживление ран, оказывает противовоспалительный эффект, предупреждает реинфекции и суперинфекции.

Фармакокинетика.

Вследствие сорбции или трансцитоза компоненты суспензии культуры бактерий действуют как антигены и инициируют процесс местной иммунизации, что, в свою очередь, влечет защитную иммунную реакцию.

Показания

Местное лечение симптомов геморроя, экземы и трещин анального участка.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо компоненту препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестно.

Особенности применения

В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местно противогрибковый препарат.

Во время лечения мазью Постеризан прочность презервативов на разрыв может снизиться из-за содержания компонента желтого мягкого парафина, и, таким образом это может негативно повлиять на качество презерватива.

Способ применения и дозы

Перед применением необходимо провести гигиенические процедуры анального участка.

Взрослым наносить мазь на пораженный участок кожи и слизистые оболочки 2 раза в сутки (утром и вечером), по возможности после дефекации, осторожно втирать пальцем.

Для ввода мази в анальный канал и прямую кишку можно использовать аппликатор с боковыми отверстиями, который находится в упаковке.

Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно срок применения составляет 5–7 дней.

Дети

Не применять детям.

Побочные реакции

В некоторых случаях у больных с повышенной чувствительностью к компонентам мази Постеризан могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, включая зуд и жжение.

Может вызвать контактный дерматит (например, из-за гиперчувствительности к фенолу).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей и защищенном от света месте.

Упаковка

По 25 г в тубе алюминиевой с аппликатором.

По 1 тубе в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Каде Фармацевтическая фабрика ГмбХ.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Ригиштрассе, 2, 12277 Берлин, Германия.

Характеристики
Производитель
Dr. Kade
Форма выпуска
Суппозитории
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/4864/02/01 от 09.12.2021