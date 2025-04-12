Постеризан (Posterisan)
Постеризан инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 г мази содержит: 166,70 мг стандартизированной суспензии культуры бактерий (содержит 3,3×108 E.coli, убитых и законсервированных в 3,3 мг сжиженного фенола);
вспомогательные вещества: ланолин, парафин желтый мягкий.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: однородная мазь, от белого до бежевого цвета, с характерным запахом фенола.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения.
Код АТС С05А Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как неспецифическую, так и специфическую иммунные реакции, в результате чего повышается местное иммунное сопротивление. Ускоряет и улучшает заживление ран, оказывает противовоспалительный эффект, предупреждает реинфекции и суперинфекции.
Фармакокинетика.
Вследствие сорбции или трансцитоза компоненты суспензии культуры бактерий действуют как антигены и инициируют процесс местной иммунизации, что, в свою очередь, влечет защитную иммунную реакцию.
Показания
Местное лечение симптомов геморроя, экземы и трещин анального участка.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к действующему веществу или к какому-либо компоненту препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестно.
Особенности применения
В случае грибковых инфекций необходимо одновременно применять местно противогрибковый препарат.
Во время лечения мазью Постеризан прочность презервативов на разрыв может снизиться из-за содержания компонента желтого мягкого парафина, и, таким образом это может негативно повлиять на качество презерватива.
Способ применения и дозы
Перед применением необходимо провести гигиенические процедуры анального участка.
Взрослым наносить мазь на пораженный участок кожи и слизистые оболочки 2 раза в сутки (утром и вечером), по возможности после дефекации, осторожно втирать пальцем.
Для ввода мази в анальный канал и прямую кишку можно использовать аппликатор с боковыми отверстиями, который находится в упаковке.
Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от характера и течения заболевания. Обычно срок применения составляет 5–7 дней.
Дети
Не применять детям.
Побочные реакции
В некоторых случаях у больных с повышенной чувствительностью к компонентам мази Постеризан могут наблюдаться реакции гиперчувствительности, включая зуд и жжение.
Может вызвать контактный дерматит (например, из-за гиперчувствительности к фенолу).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей и защищенном от света месте.
Упаковка
По 25 г в тубе алюминиевой с аппликатором.
По 1 тубе в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Др. Каде Фармацевтическая фабрика ГмбХ.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Ригиштрассе, 2, 12277 Берлин, Германия.