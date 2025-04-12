Фармакодинамика.

Препарат стимулирует процессы местного иммунитета за счет антигенного действия, вызывая как неспецифическую, так и специфическую иммунные реакции, в результате чего повышается местное иммунное сопротивление. Ускоряет и улучшает заживление ран, оказывает противовоспалительный эффект, предупреждает реинфекции и суперинфекции.

Фармакокинетика.

Вследствие сорбции или трансцитоза компоненты суспензии культуры бактерий действуют как антигены и инициируют процесс местной иммунизации, что, в свою очередь, влечет защитную иммунную реакцию.