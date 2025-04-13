Киев (адрес не указан)
Доступно в 625 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20
Экономия при брони: -61,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
546,30
Экономия при брони: -117,35 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
569,50
Экономия при брони: -122,31 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
758,50
Экономия при брони: -162,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
485,34
Экономия при брони: -21,02 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
630,11
Экономия при брони: -26,57 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
759,50
Экономия при брони: -163,09 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
492,19
Экономия при брони: -28,12 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
500,71
Экономия при брони: -21,70 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
632,41
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
454,51
Экономия при брони: -23,43 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
589,83
Экономия при брони: -30,61 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,26
Экономия при брони: -14,89 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
618,56
Экономия при брони: -18,56 грн