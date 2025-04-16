Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 139 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
428,00
Экономия при брони: -39,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
493,74
Экономия при брони: -25,14 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
494,35
Экономия при брони: -39,62 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
639,06
Экономия при брони: -70,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
462,27
Экономия при брони: -23,60 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
675,54
Экономия при брони: -34,49 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
490,13
Экономия при брони: -20,75 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
514,86
Экономия при брони: -20,47 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
521,78
Экономия при брони: -26,78 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
515,83
Экономия при брони: -21,12 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
667,88
Экономия при брони: -27,35 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
518,05
Экономия при брони: -23,07 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
670,81
Экономия при брони: -29,87 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн