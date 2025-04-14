Харьков (адрес не указан)
Доступно в 157 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
511,26
Экономия при брони: -16,43 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
662,01
Экономия при брони: -21,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
469,38
Экономия при брони: -43,46 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
666,27
Экономия при брони: -40,43 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20
Экономия при брони: -45,40 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
525,16
Экономия при брони: -30,75 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
485,06
Экономия при брони: -21,46 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
693,55
Экономия при брони: -30,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
494,99
Экономия при брони: -31,39 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20
Экономия при брони: -45,40 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
488,39
Экономия при брони: -29,25 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
666,10
Экономия при брони: -39,89 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade