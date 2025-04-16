Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 172 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
457,50
Экономия при брони: -31,06 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
625,96
Экономия при брони: -47,05 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
488,18
Экономия при брони: -33,84 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
634,86
Экономия при брони: -46,04 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
428,00
Экономия при брони: -7,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
580,00
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20
Экономия при брони: -74,60 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50
Экономия при брони: -95,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
242,81
Экономия при брони: -8,12 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
628,83
Экономия при брони: -21,03 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
491,70
Экономия при брони: -70,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
440,89
Экономия при брони: -21,87 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
503,43
Экономия при брони: -36,91 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
607,27
Экономия при брони: -28,28 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
488,55
Экономия при брони: -34,21 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
462,55
Экономия при брони: -35,17 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
528,69
Экономия при брони: -34,31 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
496,20 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade
642,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Постеризан суппозитории №10
Dr. Kade
428,00
Экономия при брони: -20,00 грн
Постеризан мазь туба 25 г №1
Dr. Kade