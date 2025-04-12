Этопозид-Тева (Etoposid-Teva)
Этопозид-Тева инструкция по применению
Состав
Этопозид - 20 мг/мл
Фармакологические свойства
этопозид — противоопухолевое средство, полусинтетическое производное подофиллотоксина.
Препарат нарушает синтез ДНК, угнетает митоз, блокирует клетки преимущественно в G2-фазе и поздней S-фазе клеточного цикла. Цитотоксическое действие в отношении здоровых клеток отмечается только при использовании препарата в высоких дозах.
После в/в введения фармакокинетика препарата двухфазная с периодом полувыведения в первой фазе около 1,5 ч, во второй — 4–11 ч. Общий клиренс изменяется в пределах 33–48 мл/мин. Этопозид в незначительном количестве проникает в плевральную жидкость, определяется в слюне, печени, селезенке, почках, миометрии, в ткани мозга. В желчь поступает минимальное количество препарата. Этопозид плохо проникает через ГЭБ (концентрация этопозида в СМЖ обычно варьирует от количества, не поддающегося определению, до менее чем 5% от концентрации в плазме крови в течение первых 24 ч после в/в введения). Этопозид в высокой степени (97%) связывается с белками плазмы крови.
Препарат метаболизируется в печени с образованием неактивной оксикислоты, а также глюкуронидов и сульфатов (5–22%), обладающих минимальной цитотоксической активностью. Выводится преимущественно с мочой, в меньшем количестве (около 6%) — с желчью. У детей около 55% введенной дозы экскретируется с мочой в виде этопозида в течение 24 ч. Средний почечный клиренс этопозида составляет 7–10 мл/мин, или около 35% общего клиренса при назначении препарата в дозе 80–600 мг/м2.
Показания Этопозид-Тева
герминогенные опухоли (опухоли яичек, хорионкарцинома), мелкоклеточный рак легкого.
Применение Этопозид-Тева
вводят только в/в капельно (в течение 30–60 мин). Перед применением концентрированный этопозид для инъекций растворяют в 5% р-ре декстрозы или 0,9% р-ре натрия хлорида до окончательной концентрации 0,2 мг/мл.
При опухолях яичек доза этопозида в комбинации с другими химиотерапевтическими средствами обычно составляет 50–100 мг/м2 в сутки в 1, 3-й и 5-й дни курса.
При мелкоклеточном раке легкого доза этопозида в комбинации с другими химиотерапевтическими препаратами составляет около 35 мг/м2 в сутки в течение 4–5 дней. Курсы химиотерапии повторяют с интервалами 3–4 нед после нормализации гематологических показателей.
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату, выраженные нарушения функции печени, период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
возможны лейкопения (с уровнем лейкоцитов менее 4000 в 1 мм3 — в 60–91% случаев, менее 1000 в 1 мм3 — в 3–17% случаев), тромбоцитопения (с уровнем тромбоцитов менее 100 000 в 1 мм3 — в 22–41% случаев, менее 50 000 в 1 мм3 — в 1–20% случаев), анемия (менее 33%), развитие острого лейкоза (единичные случаи, в частности, у пациентов, получавших полихимиотерапию), тошнота и рвота (31–43%), анорексия (10–13%), диарея (1–13%), боль в животе (менее 2%), стоматит (1–6%), гепатотоксическое действие (менее 3%), дисфагия, запор, кратковременная артериальная гипотензия на фоне быстрого в/в введения, не сопровождающаяся проявлениями кардиотоксичности или изменениями на ЭКГ (у 1–2% больных), реакции гиперчувствительности (озноб, лихорадка, тахикардия, бронхоспазм, диспноэ, артериальная гипотензия — в 0,7–2% случаев), повышение АД, приливы крови, обратимая алопеция (66%), частые инфекции, замедленное заживление ран, кровотечения из десен, неприятный привкус во рту, кожная сыпь, лихорадка, гиперемия и гиперпигментация кожи, дерматит, метаболический ацидоз (при превышении рекомендуемых доз). Большинство побочных эффектов обратимы; в случае развития тяжелых реакций следует снизить дозу препарата или прекратить лечение.
Особые указания
лечение этопозидом может осуществлять только опытный химиотерапевт в условиях специализированного стационара.
Во время лечения и после его окончания необходимо контролировать состав периферической крови, функциональное состояние печени и почек. Количество тромбоцитов менее 50 000 в 1 мм3 или абсолютное количество нейтрофильных гранулоцитиов менее 500 в 1 мм3 является показанием к прекращению дальнейшего лечения до полной нормализации показателей лабораторных исследований крови.
Препарат является потенциальным эмбриотоксическим, тератогенным и мутагенным агентом. Рекомендуется прекратить кормление грудью при лечении препаратом. Безопасность и эффективность применения у детей не установлена.
При развитии анафилактических реакций следует немедленно прекратить инфузию препарата, назначить ГКС, антигистаминные средства, провести коррекцию ОЦК.
Мутные р-ры, а также р-ры, содержащие осадок, непригодны для применения.
Медицинскому персоналу при работе с препаратом следует пользоваться защитной одеждой (перчатками, халатом), а также очками и маской. В случае попадания препарата в глаза или на слизистые оболочки необходимо промыть их большим количеством проточной воды или изотонического р-ра натрия хлорида. Нельзя допускать к работе с препаратом беременных.
Взаимодействия
р-р этопозида нельзя смешивать в одном объеме с другими препаратами для парентерального введения.
Передозировка
проявляется гепатотоксическим действием. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое. Рекомендуется контролировать функциональное состояние печени и почек в течение 3–4 нед после передозировки препарата.
Условия хранения
при комнатной температуре в защищенном от света месте. Готовые р-ры этопозида в 5% р-ре декстрозы или 0,9% р-ре натрия хлорида сохраняют стабильность в течение 96 ч при хранении в защищенном от света месте при комнатной температуре.