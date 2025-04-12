этопозид — противоопухолевое средство, полусинтетическое производное подофиллотоксина.

Препарат нарушает синтез ДНК, угнетает митоз, блокирует клетки преимущественно в G2-фазе и поздней S-фазе клеточного цикла. Цитотоксическое действие в отношении здоровых клеток отмечается только при использовании препарата в высоких дозах.

После в/в введения фармакокинетика препарата двухфазная с периодом полувыведения в первой фазе около 1,5 ч, во второй — 4–11 ч. Общий клиренс изменяется в пределах 33–48 мл/мин. Этопозид в незначительном количестве проникает в плевральную жидкость, определяется в слюне, печени, селезенке, почках, миометрии, в ткани мозга. В желчь поступает минимальное количество препарата. Этопозид плохо проникает через ГЭБ (концентрация этопозида в СМЖ обычно варьирует от количества, не поддающегося определению, до менее чем 5% от концентрации в плазме крови в течение первых 24 ч после в/в введения). Этопозид в высокой степени (97%) связывается с белками плазмы крови.

Препарат метаболизируется в печени с образованием неактивной оксикислоты, а также глюкуронидов и сульфатов (5–22%), обладающих минимальной цитотоксической активностью. Выводится преимущественно с мочой, в меньшем количестве (около 6%) — с желчью. У детей около 55% введенной дозы экскретируется с мочой в виде этопозида в течение 24 ч. Средний почечный клиренс этопозида составляет 7–10 мл/мин, или около 35% общего клиренса при назначении препарата в дозе 80–600 мг/м2.