ЭТОПОЗИД (ETOPOSIDUM)

особую осторожность следует соблюдать при назначении этопозида пациентам, которые прошли курс терапии, вызывающей угнетение костномозгового кроветворения (лучевая или химиотерапия цитостатиками, обладающими миелосупрессивным эффектом); пациентам с ветряной оспой, опоясывающим герпесом; при поражении слизистых оболочек; при нарушениях сердечного ритма и риске развития инфаркта миокарда. Риск побочных эффектов возрастает у пациентов, злоупотребляющих алкоголем, с нарушением функции печени, у больных эпилепсией, у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, у детей, а также при использовании этопозида в комбинации с некоторыми лекарственными средствами.

Во время лечения этопозидом необходимо регулярно контролировать состав периферической крови. У пациентов с нарушением функции почек дозу этопозида снижают в соответствии с клиренсом креатинина.

Женщинам репродуктивного возраста следует применять эффективные контрацептивные средства во время лечения и в течение 3 мес после его завершения.

Парентерально вводят только в/в. Экстравазация р-ра этопозида может привести к локальному некрозу мягких тканей.

Во время лечения требуется осторожность при управлении транспортными средствами, работе с потенциально опасными механизмами и т.п.

Медицинскому персоналу следует соблюдать осторожность при работе с этопозидом, как и с другими цитостатиками. В случаях попадания этопозида на кожу немедленно вымыть ее водой с мылом.

Этопозид инактивируется 5% р-ром натрия хлорида в течение 24 ч или при нагревании до 1000 °C.

В период беременности прием этопозида противопоказан. Этопозид в высоких дозах может вызывать тератогенный эффект. Этопозид проникает в грудное молоко, поэтому до начала лечения следует прекратить кормление грудью.