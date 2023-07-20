ЭТОПОЗИД (ETOPOSIDUM) Действующее вещество
MESH, USPDDN: фуро(3',4':6,7)нафто(2,3-d)-1,3-диоксол-6(5aH)-он-, 9-((4,6-O-этилиден-β-D-глюкопиранозил)окси)5,8,8a,9-тетрагидро-5-(4-гидрокси-3,5-диметоксифенил), (5R-(5α,5aβ,8aα,9β(R*)))-.
этопозид — противоопухолевое средство, полусинтетическое липофильное производное подофиллотоксина. Нарушает синтез ДНК посредством ингибирования топоизомеразы II — фермента, принимающего участие в сборке синтезированных фрагментов ДНК. Действует преимущественно на клетки в поздней S- и ранней G2-фазах клеточного цикла. Цитотоксическое действие этопозида по отношению к нормальным клеткам проявляется только при применении в высоких дозах.
Фармакокинетика при в/в введении двухфазная: T½ у взрослых с нормальной функцией печени и почек в α-фазе составляет около 1,5 ч, в β-фазе — 4–11 ч, у детей соответственно — 0,6–1,4 и 3–5,8 ч. Общий клиренс составляет 33–48 мл/мин.
Биодоступность при пероральном приеме — около 50% (в диапазоне 25–75%).
Около 97% этопозида связывается с белками плазмы крови. Проникает в плевральную жидкость, слюну, ткани печени, селезенки, почек, миометрия. Кажущийся объем распределения при достижении равновесной концентрации варьирует от 7 до 17 л/м2 поверхности тела у взрослых и от 5 до 10 л/м2 у детей. Проникает через плацентарный барьер и ГЭБ. Концентрация этопозида в СМЖ колеблется от минимально определяемой до составляющих 5% концентрации в плазме крови.
Этопозид метаболизируется в печени. Выводится преимущественно с мочой (44–60% в течение 2–3 сут), при этом 2/3 — в неизмененном виде. Около 16% этопозида выводится с калом.
моно- или полихимиотерапия злокачественных заболеваний — герминогенных опухолей (опухолей яичка, хорионэпителиомы), рака яичника, мелкоклеточного и немелкоклеточного рака легкого, лимфогранулематоза и неходжкинской лимфомы, рака желудка.
при пероральном применении этопозид назначают по 50 мг на 1 м2 ежедневно в течение 21 дня, затем в этой же дозе — на 28-й день лечения. Можно провести 4–6 повторных курсов.
Парентерально вводят только путем в/в вливаний. Возможны следующие схемы лечения:
1) по 50–100 мг на 1 м2 поверхности тела ежедневно в течение 5 дней с повторением курса через 2–3 нед;
2) по 120–150 мг на 1 м2 поверхности тела на 1; 3 и 5-й день терапии с повторением курса лечения через 2–3 нед.
Для приготовления инфузионного р-ра этопозид разводят в соотношении 1:50–1:100 изотоническим р-ром натрия хлорида или 5% р-ром глюкозы.
Интервалы в лечении устанавливают индивидуально в зависимости от степени угнетения кроветворения (контроль количества лейкоцитов, тромбоцитов в периферической крови). Обычно этот период составляет 3–4 нед.
повышенная чувствительность к этопозиду, подофиллотоксину или другим его производным, выраженная миелосупрессия, тяжелые нарушения функции печени и почек, период беременности и кормления грудью.
лейкопения (максимальное уменьшение числа гранулоцитов происходит на 7–14-й день и восстанавливается к 20–22-му дню); возможны анемия, периферическая нейропатия, тошнота, рвота; реже — боль в животе, анорексия, диарея. Сообщалось о развитии стоматита (1–6%), повышении уровня билирубина, активности АсАТ и ЩФ. После быстрого в/в введения может развиться артериальная гипотензия; описаны единичные случаи кардиотоксического действия (развитие инфаркта миокарда, аритмий); их достоверная связь с применением этопозида не установлена. Возможны также: повышение концентрации мочевины и мочевой кислоты в плазме крови, озноб, гипертермия, бронхоспазм, обратимая алопеция (до 66%), при применении в высоких дозах — септицемия, дисфагия, преходящая слепота; известен один случай рецидива лучевого дерматита. Местные реакции — флебит.
особую осторожность следует соблюдать при назначении этопозида пациентам, которые прошли курс терапии, вызывающей угнетение костномозгового кроветворения (лучевая или химиотерапия цитостатиками, обладающими миелосупрессивным эффектом); пациентам с ветряной оспой, опоясывающим герпесом; при поражении слизистых оболочек; при нарушениях сердечного ритма и риске развития инфаркта миокарда. Риск побочных эффектов возрастает у пациентов, злоупотребляющих алкоголем, с нарушением функции печени, у больных эпилепсией, у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, у детей, а также при использовании этопозида в комбинации с некоторыми лекарственными средствами.
Во время лечения этопозидом необходимо регулярно контролировать состав периферической крови. У пациентов с нарушением функции почек дозу этопозида снижают в соответствии с клиренсом креатинина.
Женщинам репродуктивного возраста следует применять эффективные контрацептивные средства во время лечения и в течение 3 мес после его завершения.
Парентерально вводят только в/в. Экстравазация р-ра этопозида может привести к локальному некрозу мягких тканей.
Во время лечения требуется осторожность при управлении транспортными средствами, работе с потенциально опасными механизмами и т.п.
Медицинскому персоналу следует соблюдать осторожность при работе с этопозидом, как и с другими цитостатиками. В случаях попадания этопозида на кожу немедленно вымыть ее водой с мылом.
Этопозид инактивируется 5% р-ром натрия хлорида в течение 24 ч или при нагревании до 1000 °C.
В период беременности прием этопозида противопоказан. Этопозид в высоких дозах может вызывать тератогенный эффект. Этопозид проникает в грудное молоко, поэтому до начала лечения следует прекратить кормление грудью.
сопутствующий прием препаратов, вызывающих угнетение костномозгового кроветворения, может усилить отрицательное действие этопозида на гемопоэз.
В комбинации с этопозидом цисплатин, карбоплатин, митомицин С, циклофосфамид, кармустин (BCNU), винкристин, дактиномицин и цитарабин оказывали синергическое действие на клетки опухоли в моделях на животных.
Этопозид может образовывать преципитат в буферных р-рах, имеющих величину pH выше 8,0.
Возможно нарушение герметичности пластиковых флаконов и инфузионных систем, изготовленных из акриловой синтетической смолы или АСБ (полимер, составленный из акрилонитрила, бутадилена и стирена), при контакте с неразбавленным этопозидом для инъекций.
наблюдаются выраженная миелосупрессия и стоматит. Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.