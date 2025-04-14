Этопозид-Тева (Etoposid-Teva)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
145.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
190.7 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
232.1 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
257.1 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
782,15
Экономия при брони: -11,15 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
307.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
332.6 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
332.9 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
378.9 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
391.8 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Стальского, 22/10
404.9 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
405.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
410.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
410.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
412.6 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
413.2 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина