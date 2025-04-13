Этопозид-Тева (Etoposid-Teva)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
5.4 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека копейка
Киев, ул. Кирилловская, 166
6.7 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
836,71
Экономия при брони: -44,05 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Стальского, 22/10
6.9 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
11.2 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
20.6 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
32.6 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
133.9 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
157.4 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
182.6 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
189.4 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
198.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
203.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
249.9 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
250.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина