Этопозид-Тева (Etoposid-Teva)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
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Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
347.2 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
348.5 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
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Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
782,14
Экономия при брони: -11,14 грн
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
392.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
394.7 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
428.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
428.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
430.1 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
438.4 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
440.8 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
441.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина