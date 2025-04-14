Киев
Этопозид-Тева (Etoposid-Teva)

Этопозид-Тева (Etoposid-Teva)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
153.5 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
344.1 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
347.2 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
348.5 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется в 22:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
371.5 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
782,14
Экономия при брони: -11,14 грн
771,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
392.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
394.7 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
428.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
428.3 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
430.1 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
438.4 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
782,06 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
440.8 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
781,76 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
441.0 км
Этопозид-Тева концентрат для раствора для инфузий 20 мг/мл флакон 10 мл №1
Тева Украина
796,56 грн
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