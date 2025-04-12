препарат Медихронал-Дарница применяют у взрослых после еды, предварительно растворив содержимое обоих пакетов в ½–¾ стакана (200 мл) теплой воды. Разовая доза составляет 28,5 г (общая масса компонентов обоих пакетов). Для улучшения вкусовых качеств содержимое пакетов можно растворять в негазированных напитках (сок, компот и т.п.).

Для устранения острых алкогольных и абстинентных состояний лекарственное средство применяют в первые сутки 1–2 раза (через 10–12 ч) в дозе 28,5 г, в следующие 2–3 сут — по 28,5 г 1 раз в сутки.

В комплексе с другими препаратами при лечении хронического алкоголизма и при необходимости вторичной профилактики это лекарственное средство принимают ежедневно по одной упаковке (28,5 г) на протяжении 7 сут в виде 3 курсов с 3-дневным перерывом между ними. Для профилактики рецидивов через 1–1,5 мес после проведенного курса лечения препаратом Медихронал-Дарница рекомендуется пройти повторный 30-дневный курс терапии. Возможно также применение от 1 до 3 повторных кратковременных профилактических курсов лечения (по 7–14 сут) на протяжении года.

Для профилактики опьянения необходимо принять разовую дозу (содержимое пакетов № 1 и № 2) за 30 мин до употребления алкогольных напитков.