Медихронал®-Дарница (Medichronal-Darnitsa)
Медихронал -Дарница инструкция по применению
Состав
Пакет № 1 содержит гранулы глюкозы моногидрата 17,5 г; вспомогательное вещество: повидон.
Пакет № 2 содержит глицин 7,0 г, натрия формиат 3,5 г; вспомогательное вещество: повидон.
Глюкоза моногидрат - 17,5 г
Глицин - 7 г
Натрия формиат - 3,5 г
Фармакологические свойства
Медихронал-Дарница является комбинированным средством, которое способствует снижению накопления в организме токсичных метаболитов алкоголя, в частности уксусного альдегида (продукта окисления этанола).
Препарат оказывает дезинтоксикационное действие, улучшает обменные процессы в организме, усиливает синтез катехоламинов, особенно норадреналина, что улучшает процессы нейромедиации, стимулирует лимбико-ретикулярный комплекс, повышает функциональную активность коры головного мозга.
Препарат Медихронал-Дарница положительно влияет на функции печени, а также улучшает сон, общее самочувствие.
Снижение симптомов острой алкогольной интоксикации, симптомов абстинентного синдрома легкой и средней степени наступает уже через 20–30 мин после приема препарата.
Аминоуксусная кислота быстро всасывается в ЖКТ. Имеет почти 100% биодоступность. Легко проникает в большинство жидкостей и тканей организма. Разрушается в печени ферментом глициноксидазой.
Натрия формиат быстро всасывается в ЖКТ. В системном кровотоке и тканях организма вступает в реакцию взаимодействия с ацетальдегидом с образованием коньюгатов, которые принимают участие в цикле трикарбоновых кислот, повышает образование макроэргических соединений.
Показания Медихронал -Дарница
алкогольная интоксикация, абстинентное состояние; для повышения эффективности других методов терапии; профилактика опьянения; вторичная профилактика алкоголизма.
Применение Медихронал -Дарница
препарат Медихронал-Дарница применяют у взрослых после еды, предварительно растворив содержимое обоих пакетов в ½–¾ стакана (200 мл) теплой воды. Разовая доза составляет 28,5 г (общая масса компонентов обоих пакетов). Для улучшения вкусовых качеств содержимое пакетов можно растворять в негазированных напитках (сок, компот и т.п.).
Для устранения острых алкогольных и абстинентных состояний лекарственное средство применяют в первые сутки 1–2 раза (через 10–12 ч) в дозе 28,5 г, в следующие 2–3 сут — по 28,5 г 1 раз в сутки.
В комплексе с другими препаратами при лечении хронического алкоголизма и при необходимости вторичной профилактики это лекарственное средство принимают ежедневно по одной упаковке (28,5 г) на протяжении 7 сут в виде 3 курсов с 3-дневным перерывом между ними. Для профилактики рецидивов через 1–1,5 мес после проведенного курса лечения препаратом Медихронал-Дарница рекомендуется пройти повторный 30-дневный курс терапии. Возможно также применение от 1 до 3 повторных кратковременных профилактических курсов лечения (по 7–14 сут) на протяжении года.
Для профилактики опьянения необходимо принять разовую дозу (содержимое пакетов № 1 и № 2) за 30 мин до употребления алкогольных напитков.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата; тяжелые формы сахарного диабета, артериальная гипотензия.
Побочные эффекты
все компоненты препарата Медихронал-Дарница являются естественными метаболитами, поэтому он хорошо переносится. В отдельных случаях возможны такие побочные реакции:
со стороны нервной системы: головная боль, напряжение, раздражительность, ухудшение концентрации внимания;
со стороны ЖКТ: тошнота;
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая сыпь, зуд, крапивницу.
Особые указания
Медихронал-Дарница можно применять как самостоятельно, так и в комплексном лечении. При назначении лечения необходимо использовать индивидуальный подход, который может предусматривать изменение продолжительности лечения или увеличение количества повторных курсов на протяжении года.
У пациентов, имеющих склонность к артериальной гипотензии, необходимо контролировать уровень АД и, при необходимости, проводить коррекцию дозы препарата (назначают в меньших дозах при условии регулярного контроля АД). При снижении АД ниже обычного уровня препарат отменяют.
Поскольку лекарственное средство содержит глюкозу, ограничением к его применению являются состояния, сопровождающиеся гипергликемией.
Применение в период беременности и кормления грудью. Строго контролируемые и адекватные исследования по эффективности и безопасности препарата у беременных и женщин, кормящих грудью, не проводились, поэтому применение в период беременности возможно, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Во время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе со сложными механизмами.
Дети. Исследований относительно эффективности и безопасности применения препарата у детей не проводилось.
Взаимодействия
действующее вещество препарата — глицин — снижает токсичность антиконвульсантов, антипсихотических средств, антидепрессантов, противосудорожных средств.
При комбинированном приеме препарата с транквилизаторами, снотворными и антипсихотическими средствами усиливается эффект торможения ЦНС.
Медихронал-Дарница можно применять сочетанно с другими средствами для лечения алкогольной зависимости, кроме дисульфирама. Применение дисульфирама возможно после проведения курсов лечения препаратом Медихронал-Дарница, если в этом есть необходимость.
Передозировка
нет сведений о клинических проявлениях передозировки. При передозировке возможны нарушения пищеварения (тошнота, вздутие живота, диарея) и усиление проявлений побочных реакций. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.