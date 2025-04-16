Медихронал®-Дарница (Medichronal-Darnitsa)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
114,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
686,00
Экономия при брони: -62,30 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1932,00
Экономия при брони: -50,40 грн
1881,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
117,50
Экономия при брони: -24,64 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1210,27
Экономия при брони: -52,14 грн
1158,12 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
124,27
Экономия при брони: -5,65 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1603,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
128,90
Экономия при брони: -10,70 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
108,00
Экономия при брони: -15,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
672,00
Экономия при брони: -84,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1932,00
Экономия при брони: -428,40 грн
1503,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
129,70 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
672,00
Экономия при брони: -64,40 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1932,00
Экономия при брони: -50,40 грн
1881,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
132,90
Экономия при брони: -14,70 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
820,10
Экономия при брони: -83,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
116,91
Экономия при брони: -5,07 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
753,19
Экономия при брони: -26,30 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
129,70
Экономия при брони: -11,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
129,70 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
119,17
Экономия при брони: -7,15 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
120,57
Экономия при брони: -6,78 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
436,12
Экономия при брони: -99,60 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
121,00
Экономия при брони: -28,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
117,19
Экономия при брони: -24,36 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1698,69
Экономия при брони: -240,55 грн
1458,13 грн