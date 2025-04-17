Медихронал®-Дарница (Medichronal-Darnitsa)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
111,06
Экономия при брони: -5,01 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2558,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
132,80
Экономия при брони: -15,10 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2558,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
116,01
Экономия при брони: -21,29 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
774,81
Экономия при брони: -79,58 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1918,90
Экономия при брони: -124,94 грн
1793,97 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
129,00
Экономия при брони: -11,30 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1186,44 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
132,90
Экономия при брони: -15,20 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2558,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
132,90
Экономия при брони: -15,20 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
547,28
Экономия при брони: -19,28 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2558,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
119,45
Экономия при брони: -13,40 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
769,57
Экономия при брони: -74,34 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1948,10
Экономия при брони: -114,44 грн
1833,66 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
120,44
Экономия при брони: -25,72 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
1314,77
Экономия при брони: -87,33 грн
1227,44 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
132,80
Экономия при брони: -15,10 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2558,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
117,49
Экономия при брони: -18,02 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
435,41
Экономия при брони: -62,97 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2250,79
Экономия при брони: -96,76 грн
2154,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
122,31
Экономия при брони: -8,67 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2373,01
Экономия при брони: -116,35 грн
2256,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
129,70 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
877,30
Экономия при брони: -137,80 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2558,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
121,53
Экономия при брони: -22,02 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
783,50
Экономия при брони: -131,52 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2173,48
Экономия при брони: -146,66 грн
2026,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
122,11
Экономия при брони: -10,81 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
409,76
Экономия при брони: -37,22 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2558,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №1
Дарница
129,70
Экономия при брони: -12,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №7
Дарница
866,00 грн
Медихронал®-Дарница гранулы пачка №21
Дарница
2558,10 грн