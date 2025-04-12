лечение диареи имеет симптоматический характер. Если можно определить этиологию заболевания (или указано, что следует это сделать), то по возможности необходимо проводить специфическое лечение.

У больных с диареей, особенно у детей, ослабленных пациентов и людей пожилого возраста могут возникнуть дегидратация и дисбаланс электролитов. В таких случаях наиболее важным мероприятием является проведение заместительной терапии для восполнения запаса жидкости и электролитов.

Применение препарата не заменяет введения соответствующего количества жидкости и электролитов.

Поскольку устойчивая диарея может свидетельствовать о более серьезном состоянии, лекарственное средство не стоит применять длительное время, пока причина диареи не будет исследована.

При острой диарее, когда не отмечают клинического улучшения в течении 48 ч, применение лоперамида гидрохлорида следует прекратить и обратиться к врачу.

Пациентам с синдромом приобретенного иммунодефицита, которые принимают лоперамид при диарее, необходимо немедленно прекратить лечение при появлении первых признаков вздутия живота. Существуют отдельные сообщения о случаях кишечной непроходимости с повышенным риском появления токсического мегоколона при лечении лоперамида гидрохлоридом у пациентов со СПИДом, инфекционным колитом как вирусного, так и бактериального происхождения.

Хотя фармакокинетические данные для пациентов с нарушением функции печени отсутствуют, у таких пациентов препарат следует применять с осторожностью по причине замедления метаболизма первого прохождения. Этот препарат следует с осторожностью назначать больным с нарушением функции печени, поскольку он может привести к относительной передозировке, что может вызвать токсическое поражение ЦНС.

Лекарственные средства, удлиняющие время прохождения, могут привести к риску развития токсического мегаколона у пациентов этой группы.

Учитывая, что лоперамид хорошо метаболизируется, а также то, что он и его метаболиты выводятся с калом, обычно не возникает необходимости в коррекции дозы лоперамида у пациентов с нарушением функции почек.

Если у пациента диагностирована непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Если пациент принимает препарат для контроля эпизодов диареи, обусловленной СРК, который был предварительно диагностирован врачом, и клинического улучшения не наблюдается в течение 48 ч, необходимо прекратить применение лоперамида гидрохлорида и обратиться к врачу. Также следует обратиться к врачу, если характер симптомов изменился или повторяющиеся эпизоды диареи продолжаются более 2 нед.

Для лечения при острых эпизодах диареи, обусловленной СРК, препарат следует принимать только, если врач предварительно диагностировал это заболевание.

В указанных ниже случаях препарат не рекомендуется применять без предварительной консультации с врачом, даже если известно, что у пациента СРК:

• возраст пациента старше 40 лет и с момента последнего приступа СРК прошло некоторое время;

• возраст пациента старше 40 лет и на этот раз симптомы СРК отличаются;

• недавнее кровотечение из кишечника;

• тяжелый запор;

• тошнота или рвота;

• потеря аппетита или уменьшение массы тела;

• затрудненное или болезненное мочеиспускание;

• лихорадка;

• недавняя поездка заграницу.

В случае появления новых симптомов, ухудшения симптомов или если симптомы не улучшились в течение 2 нед, необходимо обратиться к врачу.

При передозировке были зарегистрированы нарушения со стороны сердца, такие как удлинение интервала Q-T и комплекса QRS, тахикардия по типу «пируэт» (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА). Также были зарегистрированы летальные случаи. Передозировка может стать причиной проявления имеющегося синдрома Бругада. Пациенты не должны превышать рекомендуемую дозу и/или рекомендуемую продолжительность лечения.

Период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется принимать этот препарат в период беременности. Поэтому этим беременным и женщинам, кормящим грудью ребенка, следует порекомендовать обратиться к врачу для получения соответствующего лечения.

Дети. Препарат назначают детям в возрасте старше 12 лет для симптоматического лечения при острой диарее.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Возможно возникновение повышенной утомляемости, головокружения или сонливости при синдроме диареи в период применения лоперамида гидрохлорида. Поэтому рекомендуется с осторожностью принимать препарат при управлении автомобилем или работе с механизмами.