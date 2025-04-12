Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" (Loperamidi hydrochloridum "OZ")
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" инструкция по применению
Состав
Лоперамид - 2 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Лоперамида гидрохлорид связывается с опиатными рецепторами стенки кишечника. Вследствие этого угнетается высвобождение ацетилхолина и простагландинов, снижая таким образом пропульсивную перистальтику и увеличивая время прохождения содержимого через пищеварительный тракт, а также способность стенки кишечника к абсорбции жидкости. Лоперамида гидрохлорид повышает тонус анального сфинктера, снижая тем самым недержание каловых масс и позывы к дефекации.
Фармакокинетика.
Абсорбция: большая часть принимаемого внутрь лоперамида абсорбируется из кишечника, но в результате интенсивного метаболизма первого прохождения системная биодоступность составляет примерно лишь 0,3%.
Распределение: существуют данные, что результаты исследований по распределению лоперамида у крыс показывают высокую аффинность в отношении стенки кишечника с преимущественным связыванием с рецепторами продольного слоя мышечной оболочки. Связывание лоперамида с белками составляет 95% главным образом с альбумином. Известно, что лоперамид является субстратом Р-гликопротеина.
Метаболизм: лоперамид почти полностью экстрагируется печенью, где он преимущественно метаболизируется, конъюгируется и экскретируется с желчью. Окислительное N деметилирование является основным метаболическим путем лоперамида, этот процесс опосредован главным образом изоформами CYP 3A4 и CYP 2C8. В результате очень интенсивного эффекта первого прохождения через печень концентрации неизмененного лекарственного средства в плазме крови остаются очень низкими.
Элиминация: T½ лоперамида у людей составляет около 11 ч с диапазоном 9–14 ч. Экскреция неизмененного лоперамида и его метаболитов происходит в основном с калом.
Детский возраст: фармакокинетические исследования по применению препарата пациентам детского возраста не проводили. Ожидается, что фармакокинетическое поведение лоперамида и взаимодействие лекарственных средств с лоперамидом будут аналогичны наблюдаемым у взрослых.
Показания Лоперамида гидрохлорид "ОЗ"
симптоматическое лечение острой диареи у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет.
Симптоматическое лечение при острых эпизодах диареи, обусловленных синдромом раздраженного кишечника (СРК), у взрослых в возрасте от 18 лет после установления первичного диагноза врачом.
Применение Лоперамида гидрохлорид "ОЗ"
препарат не предназначен для начальной терапии серьезной диареи, которая сопровождается обезвоживанием и снижением уровня жидкости и электролитов. В частности, у детей эту потерю желательно компенсировать путем назначения заместительной терапии парентерально или перорально.
Таблетки следует принимать, запивая жидкостью.
Симптоматическое лечение острой диареи у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет. Начальная доза — 2 таблетки (4 мг), в дальнейшем 1 таблетка (2 мг) после каждого следующего жидкого стула. Обычная доза составляет 3–4 таблетки (6–8 мг) в сутки. Максимальная суточная доза при острой диарее не должна превышать 6 таблеток (12 мг).
При острой диарее, если в течение 48 ч не наблюдается клинического улучшения, применение препарата следует прекратить.
Применение у больных пожилого возраста. Не требуется коррекции дозы у пациентов пожилого возраста.
Применение при нарушении функции почек. Не требуется коррекции дозы у пациентов с нарушением функции почек.
Применение при нарушении функции печени. Хотя фармакокинетические данные о действии препарата у пациентов с нарушением функции печени отсутствуют, таким пациентам следует назначать препарат с осторожностью ввиду замедления у них метаболизма первого прохождения.
Противопоказания
препарат противопоказан:
• пациентам с известной повышенной чувствительностью к лоперамида гидрохлориду или к любому из компонентов препарата;
• детям в возрасте до 12 лет;
• пациентам с острой дизентерией, характеризующейся наличием крови в стуле и повышенной температурой тела;
• пациентам с острым язвенным колитом или псевдомембранозным колитом, связанным с применением антибиотиков широкого спектра действия;
• пациентам с бактериальным энтероколитом, вызванным микроорганизмами семейств Salmonella, Shigella и Campylobacter.
Лоперамида гидрохлорид вообще не следует применять, если необходимо избежать угнетения перистальтики из-за возможного риска возникновения значительных осложнений, включая кишечную непроходимость, мегаколон и токсический мегаколон.
Необходимо немедленно прекратить прием препарата, если развивается запор, вздутие живота или кишечная непроходимость.
Побочные эффекты
взрослые и дети в возрасте от 12 лет
Побочные эффекты у пациентов с острой диареей
Побочные эффекты, возникавшие в клинических исследованиях с частотой ≥1%:
со стороны нервной системы: головная боль;
со стороны пищеварительного тракта: запор, вздутие живота, тошнота.
Побочные эффекты, в в клинических исследованиях с частотой <1%:
со стороны нервной системы: головокружение;
со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, метеоризм, боль и дискомфорт в животе, рвота, боль в верхней части живота, диспепсия;
со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь.
Постмаркетинговый опыт. Наблюдались следующие побочные эффекты, о которых поступали спонтанные сообщения.
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности, анафилактические реакции (включая анафилактический шок) и анафилактоидные реакции.
Со стороны нервной системы: нарушение координации, потеря сознания, угнетение сознания, гипертонус, сонливость, ступор.
Со стороны органа зрения: миоз.
Со стороны пищеварительного тракта: кишечная непроходимость (включая паралитическую кишечную непроходимость), мегаколон (включая токсический мегаколон).
Со стороны кожи и ее придатков: ангионевротический отек, буллезная сыпь, включая синдром Стивенса-Джонсона, мультиформную эритему и токсический эпидермальный некролиз, крапивницу и зуд.
Со стороны почек и мочевыделительной системы: задержка мочи.
Общие нарушения: повышенная утомляемость.
Особые указания
лечение диареи имеет симптоматический характер. Если можно определить этиологию заболевания (или указано, что следует это сделать), то по возможности необходимо проводить специфическое лечение.
У больных с диареей, особенно у детей, ослабленных пациентов и людей пожилого возраста могут возникнуть дегидратация и дисбаланс электролитов. В таких случаях наиболее важным мероприятием является проведение заместительной терапии для восполнения запаса жидкости и электролитов.
Применение препарата не заменяет введения соответствующего количества жидкости и электролитов.
Поскольку устойчивая диарея может свидетельствовать о более серьезном состоянии, лекарственное средство не стоит применять длительное время, пока причина диареи не будет исследована.
При острой диарее, когда не отмечают клинического улучшения в течении 48 ч, применение лоперамида гидрохлорида следует прекратить и обратиться к врачу.
Пациентам с синдромом приобретенного иммунодефицита, которые принимают лоперамид при диарее, необходимо немедленно прекратить лечение при появлении первых признаков вздутия живота. Существуют отдельные сообщения о случаях кишечной непроходимости с повышенным риском появления токсического мегоколона при лечении лоперамида гидрохлоридом у пациентов со СПИДом, инфекционным колитом как вирусного, так и бактериального происхождения.
Хотя фармакокинетические данные для пациентов с нарушением функции печени отсутствуют, у таких пациентов препарат следует применять с осторожностью по причине замедления метаболизма первого прохождения. Этот препарат следует с осторожностью назначать больным с нарушением функции печени, поскольку он может привести к относительной передозировке, что может вызвать токсическое поражение ЦНС.
Лекарственные средства, удлиняющие время прохождения, могут привести к риску развития токсического мегаколона у пациентов этой группы.
Учитывая, что лоперамид хорошо метаболизируется, а также то, что он и его метаболиты выводятся с калом, обычно не возникает необходимости в коррекции дозы лоперамида у пациентов с нарушением функции почек.
Если у пациента диагностирована непереносимость некоторых сахаров, следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
Если пациент принимает препарат для контроля эпизодов диареи, обусловленной СРК, который был предварительно диагностирован врачом, и клинического улучшения не наблюдается в течение 48 ч, необходимо прекратить применение лоперамида гидрохлорида и обратиться к врачу. Также следует обратиться к врачу, если характер симптомов изменился или повторяющиеся эпизоды диареи продолжаются более 2 нед.
Для лечения при острых эпизодах диареи, обусловленной СРК, препарат следует принимать только, если врач предварительно диагностировал это заболевание.
В указанных ниже случаях препарат не рекомендуется применять без предварительной консультации с врачом, даже если известно, что у пациента СРК:
• возраст пациента старше 40 лет и с момента последнего приступа СРК прошло некоторое время;
• возраст пациента старше 40 лет и на этот раз симптомы СРК отличаются;
• недавнее кровотечение из кишечника;
• тяжелый запор;
• тошнота или рвота;
• потеря аппетита или уменьшение массы тела;
• затрудненное или болезненное мочеиспускание;
• лихорадка;
• недавняя поездка заграницу.
В случае появления новых симптомов, ухудшения симптомов или если симптомы не улучшились в течение 2 нед, необходимо обратиться к врачу.
При передозировке были зарегистрированы нарушения со стороны сердца, такие как удлинение интервала Q-T и комплекса QRS, тахикардия по типу «пируэт» (см. ПЕРЕДОЗИРОВКА). Также были зарегистрированы летальные случаи. Передозировка может стать причиной проявления имеющегося синдрома Бругада. Пациенты не должны превышать рекомендуемую дозу и/или рекомендуемую продолжительность лечения.
Период беременности и кормления грудью. Не рекомендуется принимать этот препарат в период беременности. Поэтому этим беременным и женщинам, кормящим грудью ребенка, следует порекомендовать обратиться к врачу для получения соответствующего лечения.
Дети. Препарат назначают детям в возрасте старше 12 лет для симптоматического лечения при острой диарее.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Возможно возникновение повышенной утомляемости, головокружения или сонливости при синдроме диареи в период применения лоперамида гидрохлорида. Поэтому рекомендуется с осторожностью принимать препарат при управлении автомобилем или работе с механизмами.
Взаимодействия
сообщалось о случаях взаимодействия с лекарственными препаратами, обладающими подобными фармакологическими свойствами. Лекарственные препараты, оказывающие угнетающее действие на ЦНС, не следует применять одновременно с препаратом лоперамида у детей.
Известно, что лоперамид является субстратом P-гликопротеина. Одновременное назначение лоперамида (в дозе 16 мг) вместе с ингибиторами P-гликопротеина (хинидин, ритонавир) приводило к повышению уровня лоперамида в плазме крови в 2–3 раза. Клиническая значимость указанного фармакокинетического взаимодействия при применении лоперамида в рекомендованных дозах неизвестна.
Имеются данные, что одновременное применение лоперамида (4 мг однократно) и итраконазола, ингибитора CYP 3A4 и P-гликопротеина, приводило к 3-4-кратному повышению концентрации лоперамида в плазме крови. В этом же исследовании ингибитор CYP 2C8 гемфиброзил повышал содержание лоперамида примерно в 2 раза. Комбинированное применение итраконазола и гемфиброзила приводило к 4-кратному увеличению максимального содержания лоперамида в плазме крови и 13-кратному увеличению общей экспозиции в плазме крови. Это повышение не связано с влиянием на ЦНС, определявшимся с помощью психомоторных тестов (то есть субъективная сонливость и тест на замену цифровых символов).
Одновременное применение лоперамида (16 мг однократно) и кетоконазола, ингибитора CYP 3A4 и P-гликопротеина, приводило к 5-кратному повышению концентрации лоперамида в плазме крови. Это повышение не связано с увеличением выраженности фармакодинамических эффектов, что определялось с помощью пупиллометрии.
Сопутствующее лечение десмопрессином для перорального применения приводило к 3-кратному повышению концентрации десмопрессина в плазме крови, вероятно вследствие более медленной моторики ЖКТ.
Ожидается, что лекарственные средства с аналогичными фармакологическими свойствами могут усиливать действие лоперамида, а лекарственные средства, ускоряющие транзит пищи по ЖКТ, могут уменьшать выраженность его действия.
Передозировка
симптомы. В случае передозировки (включая относительную передозировку вследствие нарушения функции печени) могут возникать угнетение ЦНС (ступор, нарушение координации, сонливость, миоз, гипертонус мышц, угнетение дыхания), задержка мочи и комплекс симптомов, подобных кишечной непроходимости.
Дети могут быть более чувствительными к влиянию на ЦНС.
При передозировке лоперамидом гидрохлоридом наблюдались нарушения со стороны сердца, такие как удлинение интервала Q-T и комплекса QRS, тахикардия по типу «пируэт», другие серьезные желудочковые аритмии, остановка сердца и обморок (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ). Также были зарегистрированы летальные случаи. Передозировка может стать причиной проявления имеющегося синдрома Бругада.
Лечение. В случае передозировки пациенту необходимо немедленно обратиться к врачу. Если возникают симптомы передозировки, в качестве антидота можно применять налоксон. Поскольку продолжительность действия Имодиума больше, чем налоксона (1–3 ч), может понадобиться повторное применение налоксона. Для выявления возможного угнетения ЦНС больной должен находиться под тщательным наблюдением не менее 48 ч.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке.