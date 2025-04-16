Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" (Loperamidi hydrochloridum "OZ")
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 27 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
24,01
Экономия при брони: -1,28 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
26,38
Экономия при брони: -1,05 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Центральный, 2-В
3.0 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
3.0 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 52-Б
3.2 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Глазового Павла, 24-В
4.2 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 54-В
5.0 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Оцерклевича Виктора, 3
7.0 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Независимости Украины, 16-А
7.1 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 70-А
7.5 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Южный, 32
7.9 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
17,60
Экономия при брони: -1,17 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, бульв. Вороного Николая, 7-Б
8.2 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 40-А
8.4 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье