Киев
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" (Loperamidi hydrochloridum "OZ")

Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" (Loperamidi hydrochloridum "OZ")

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 162 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,65 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
26,34 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
26,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,53 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
24,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,62 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,68 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.4 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
18,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,62 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Полтавская, 10
2.6 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,71 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
26,91
Экономия при брони: -2,11 грн
24,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
26,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1-А
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,77 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,50 грн
Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Татарская, 38
3.3 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
14,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,65 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
3.8 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
3.9 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,68 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Лоперамида гидрохлорид "ОЗ" таблетки 2 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
25,71 грн
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