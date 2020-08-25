при применении месалазина сообщалось о мочекаменной болезни, в том числе случаях образования камней, которые на 100% состояли из месалазина. Во время лечения препаратом необходимо обеспечить употребление надлежащего количества жидкости.

Нарушение функции почек. Следует проявлять осторожность в отношении пациентов с повышенным креатинином плазмы крови или протеинурией. У пациентов, у которых развивается поражение почек во время лечения, следует предполагать возможность нефротоксичности, вызванной месалазином. При наличии признаков развития нарушения функции почек лечение Асаколом следует немедленно прекратить и обратиться за медицинской помощью.

Дискразия крови. Очень редко сообщалось о тяжелой дискразии крови. При дискразии крови лечение Асаколом следует немедленно прекратить (признаки необъяснимого кровотечения, гематома, пурпура, анемия, персистирующая лихорадка или боль в горле), при подозрении или выявлении дискразии крови пациенты должны немедленно обращаться к врачу.

Нарушение функции печени. Сообщалось о повышении уровней печеночных ферментов у пациентов, принимавших препараты, содержащие месалазин. При применении препарата Асакол пациентам с расстройствами печени следует проявлять осторожность.

Реакции повышенной чувствительности со стороны сердца. При применении препарата Асакол изредка сообщали о сердечных реакциях гиперчувствительности, вызванных месалазином (мио- или перикардит). В случае известных предыдущих сердечных реакций гиперчувствительности, вызванных месалазином, Асакол не следует применять. Следует проявлять осторожность в отношении пациентов с предыдущим мио- и перикардитом аллергического происхождения, несмотря на то, что стало его причиной.

Заболевания легких. Пациентов с заболеваниями легких, особенно БА, следует особенно тщательно контролировать во время лечения Асаколом.

Повышенная чувствительность к сульфасалазину. У пациентов с известной гиперчувствительностью к сульфасалазину лечение Асаколом следует начинать только под строгим наблюдением врача. При появлении острых симптомов непереносимости, таких как абдоминальные колики, острая боль в животе, повышенная температура тела, сильная головная боль или сыпь на коже, лечение следует немедленно прекратить.

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Учитывая теоретические данные, лечение пациентов с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки следует начинать с осторожностью.

Пациенты пожилого возраста. Применение лекарственного средства Асакол пациентам пожилого возраста рекомендуется только при условии нормальной функции почек и печени; и продолжать его следует с осторожностью.

Дети. Существует незначительный опыт и лишь ограниченные задокументированные данные об эффективности применения лекарственного средства детям.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Беременность . Отсутствуют адекватные данные применения Асакола беременными женщинами. Однако у ограниченного количества беременных (627), принимавших месалазин, не было выявлено никаких негативных эффектов относительно беременности или здоровья плода/новорожденного. До сих пор другие релевантные эпидемиологические данные недоступны.

В одном отдельном случае сообщалось о почечной недостаточности у новорожденного, мать которого принимала высокие дозы месалазина (2-4 г, перорально) во время беременности. Исследования на животных относительно перорального применения месалазина не указывают на прямое или косвенное вредное влияние на беременность, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие.

Следовательно, Асакол следует назначать в период беременности только тогда, когда ожидаемая польза превышает потенциальные риски.

Грудное вскармливание . Низкие концентрации месалазина и его N-ацетилового метаболита были обнаружены в грудном молоке человека. Клиническое значение этого явления неизвестно. На сегодня существует лишь ограниченный опыт применения женщинам, которые кормят грудью. Нельзя исключать реакций гиперчувствительности, таких как диарея, у младенцев. Следовательно, Асакол следует применять во время кормления грудью, только если ожидаемая польза превысит возможный риск. Если у младенца развивается диарея, кормление грудью следует прекратить.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Асакол не влияет или может оказывать незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.