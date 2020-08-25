Асакол® суппозитории ректальные (Asacol rectal suppositories) (568639) - инструкция по применению ATC-классификация
Асакол суппозитории ректальные инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика.
Механизм действия. Препарат Асакол содержит месалазин (5-аминосалициловая кислота), который оказывает противовоспалительное действие благодаря механизму, который окончательно не выяснен. Месалазин уменьшает провоспалительные процессы в слизистой оболочке кишечника, пораженной воспалением.
Фармакодинамические эффекты. Месалазин в терапевтических концентрациях подавляет миграцию полиморфноядерных лейкоцитов и ингибирует активность липооксигеназы. Вследствие этого подавляется синтез провоспалительных лейкотриенов (TTB4, 5-HETE) в макрофагах стенок кишечника. В экспериментальных условиях отмечалось ингибирование ЦОГ и, соответственно, высвобождение тромбоксана В2 и простагландина Е2, однако клиническая значимость этого эффекта остается невыясненной. Месалазин подавляет образование фактора активации тромбоцитов (PAF). Недавно было установлено, что месалазин также активирует рецепторы PPAR-ү, которые противодействуют ядерной активации кишечных воспалительных реакций. Кроме того, месалазин также является антиоксидантом: он снижает синтез веществ, которые содержат активный кислород, и связывает свободные радикалы.
Клиническая эффективность и безопасность. Эффективность месалазина при ректальном применении (Асакол, суппозитории) проверялась в 4-х двойных слепых исследованиях с участием 318 пациентов. В 3-х исследованиях изучалась эффективность при неотложной терапии проктита и проктосигмоидита легкой или умеренной степени тяжести; 2-а исследования были плацебо-контролируемыми, а 1 — сравнительное. Лечение продолжалось 4 недели. В обоих плацебо-контролируемых исследованиях были получены статистически значимые результаты в пользу применения месалазина. В четвертом контролируемом исследовании изучалось влияние на сохранение ремиссии в течение 1-го года. Для месалазина в дозах 0,5 г и 1 г были получены значительно лучшие результаты, чем для плацебо.
Фармакокинетика.
Абсорбция. После применения однократной ректальной дозы 0,5 г месалазина (Асакол) определялись следующие концентрации действующего вещества и основного метаболита N-ацетил-месалазина [значения в скобках]: Cmax 271 ± 26 нг/мл [528 ± 50 нг/мл], Tmax 2,4 ± 0,3 ч [3,9 ± 0,4 ч], AUC 1737 ± 381 нг/мл × ч [5756 ± 1657 нг/мл × ч].
Распределение. Исследования распределения не проводились.
Перед попаданием в слизистую оболочку кишечника месалазин подвергается пресистемному метаболизму с образованием N-ацетил-месалазина. Часть свободного месалазина проходит N-ацетилирование в печени и слизистой оболочке кишечника.
Выведение. Месалазин и N-ацетил-месалазин экскретируются главным образом с калом. Выводится почками преимущественно в форме N-ацетил-месалазина исключительно в пределах абсорбированной фракции, которая составляет примерно 26% от пероральной дозы.
Кинетика в особых группах пациентов. Кинетика у пациентов особых группах (например, у пациентов с нарушением функции печени и почек, генетическим полиморфизмом) не изучалась.
Показания Асакол суппозитории ректальные
это лекарственное средство предназначено для применения взрослыми:
– с целью лечения проктита и проктосигмоидита от слабого до умеренного (на расстоянии до 20 см от анального отверстия);
– при тяжелых формах генерализованного язвенного колита, поражающего прямую кишку или ректосигмоидный отдел толстой кишки, как дополнительная терапия к пероральному лечению.
Применение Асакол суппозитории ректальные
суппозитории предназначены только для ректального применения. Если пропущены одна или несколько доз, следующую дозу следует принимать по обычному плану.
Дозировка
Взрослые
Индукция ремиссии: по 1 суппозиторию 3 раза в сутки после дефекации.
При тяжелом генерализованном язвенном колите, поражающем прямую кишку или ректосигмоидный отдел толстой кишки, и в случае медленного ответа на пероральную терапию — 1 суппозиторий можно применять утром и вечером в дополнение к пероральному лечению.
Поддерживающее лечение во время ремиссии: показано длительное лечение для предупреждения рецидивов: применяют по 1 суппозиторию препарата Асакол утром и вечером. Суппозитории следует вводить глубоко в анальное отверстие после дефекации.
Пациенты пожилого возраста. Пациенты пожилого возраста при отсутствии тяжелых нарушений со стороны печени или почек могут применять обычную дозу для взрослых. Исследования в группе пациентов пожилого возраста не проводились.
Дети. В настоящее время применение препарата и его безопасность для детей и подростков достаточным образом не исследованы.
Противопоказания
гиперчувствительность к действующему веществу или любому из компонентов препарата.
Известная гиперчувствительность к салицилатам.
Тяжелые нарушения функции печени.
Тяжелые нарушения функции почек (СКФ <30 мл/мин/1,73 м2).
Детский возраст до 2-х лет.
Побочные эффекты
нарушения со стороны крови и лимфатической системы
Нечасто: эозинофилия (как проявление аллергической реакции).
Очень редко: отклонения показателей анализа крови (апластическая анемия, агранулоцитоз, панцитопения, нейтропения, лейкопения, тромбоцитопения, дискразия крови).
Нарушения со стороны иммунной системы
Очень редко: реакции гиперчувствительности, такие как аллергические высыпания, медикаментозная лихорадка, эритематозная волчанка, панколит.
Нарушения со стороны нервной системы
Очень часто: головная боль.
Часто: головокружение.
Нечасто: парестезия.
Очень редко: периферическая нейропатия.
Нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы
Редко: миокардит, перикардит.
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Очень редко: аллергические и фиброзные реакции со стороны легких (в том числе одышка, кашель, бронхоспазм, альвеолит, легочная эозинофилия, инфильтрация легких, пневмонит), интерстициальная пневмония, заболевания легких.
Частота неизвестна: плеврит.
Нарушения со стороны ЖКТ
Часто: рвота, тошнота, диспепсия, боль в животе, диарея.
Нечасто: метеоризм.
Очень редко: острый панкреатит.
Нарушения со стороны гепатобилиарной системы
Очень редко: изменения функциональных тестов печени (повышение трансаминаз и параметров холестаза), гепатит, холестатический гепатит.
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
Часто: сыпь.
Нечасто: крапивница, зуд.
Редко: светочувствительность.
Очень редко: алопеция.
Нарушения со стороны костно-мышечной системы, соединительной ткани и костей
Часто: артралгия.
Нечасто: миалгия.
Частота неизвестна: волчаночный синдром с такими характерными симптомами, как перикардит и плевроперикардит, а также с сыпью.
Нарушения со стороны функции почек и мочевыделительной системы
Очень редко: нарушение функции почек, в том числе острый и хронический интерстициальный нефрит и почечная недостаточность, нефротический синдром, отказ почек, который может иметь обратимый характер и исчезать при ранней отмене лечения.
Частота неизвестна: нефролитиаз.
Нарушения со стороны репродуктивной системы и молочных желез
Очень редко: олигоспермия (обратимая).
Общие нарушения и состояния в месте применения
Часто: повышение температуры тела.
Нечасто: боль в груди.
Частота неизвестна: непереносимость месалазина с повышением С-реактивного белка и/или ухудшением симптомов основного заболевания, местная реакция.
Исследование
Частота неизвестна: повышение уровня креатинина в крови, уменьшение массы тела, снижение клиренса креатинина, повышение уровня амилазы, увеличение скорости оседания эритроцитов, повышение уровня липазы, повышение концентрации азота мочевины в крови (BUN).
Особые указания
при применении месалазина сообщалось о мочекаменной болезни, в том числе случаях образования камней, которые на 100% состояли из месалазина. Во время лечения препаратом необходимо обеспечить употребление надлежащего количества жидкости.
Нарушение функции почек. Следует проявлять осторожность в отношении пациентов с повышенным креатинином плазмы крови или протеинурией. У пациентов, у которых развивается поражение почек во время лечения, следует предполагать возможность нефротоксичности, вызванной месалазином. При наличии признаков развития нарушения функции почек лечение Асаколом следует немедленно прекратить и обратиться за медицинской помощью.
Дискразия крови. Очень редко сообщалось о тяжелой дискразии крови. При дискразии крови лечение Асаколом следует немедленно прекратить (признаки необъяснимого кровотечения, гематома, пурпура, анемия, персистирующая лихорадка или боль в горле), при подозрении или выявлении дискразии крови пациенты должны немедленно обращаться к врачу.
Нарушение функции печени. Сообщалось о повышении уровней печеночных ферментов у пациентов, принимавших препараты, содержащие месалазин. При применении препарата Асакол пациентам с расстройствами печени следует проявлять осторожность.
Реакции повышенной чувствительности со стороны сердца. При применении препарата Асакол изредка сообщали о сердечных реакциях гиперчувствительности, вызванных месалазином (мио- или перикардит). В случае известных предыдущих сердечных реакций гиперчувствительности, вызванных месалазином, Асакол не следует применять. Следует проявлять осторожность в отношении пациентов с предыдущим мио- и перикардитом аллергического происхождения, несмотря на то, что стало его причиной.
Заболевания легких. Пациентов с заболеваниями легких, особенно БА, следует особенно тщательно контролировать во время лечения Асаколом.
Повышенная чувствительность к сульфасалазину. У пациентов с известной гиперчувствительностью к сульфасалазину лечение Асаколом следует начинать только под строгим наблюдением врача. При появлении острых симптомов непереносимости, таких как абдоминальные колики, острая боль в животе, повышенная температура тела, сильная головная боль или сыпь на коже, лечение следует немедленно прекратить.
Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Учитывая теоретические данные, лечение пациентов с язвой желудка или двенадцатиперстной кишки следует начинать с осторожностью.
Пациенты пожилого возраста. Применение лекарственного средства Асакол пациентам пожилого возраста рекомендуется только при условии нормальной функции почек и печени; и продолжать его следует с осторожностью.
Дети. Существует незначительный опыт и лишь ограниченные задокументированные данные об эффективности применения лекарственного средства детям.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Отсутствуют адекватные данные применения Асакола беременными женщинами. Однако у ограниченного количества беременных (627), принимавших месалазин, не было выявлено никаких негативных эффектов относительно беременности или здоровья плода/новорожденного. До сих пор другие релевантные эпидемиологические данные недоступны.
В одном отдельном случае сообщалось о почечной недостаточности у новорожденного, мать которого принимала высокие дозы месалазина (2-4 г, перорально) во время беременности. Исследования на животных относительно перорального применения месалазина не указывают на прямое или косвенное вредное влияние на беременность, развитие эмбриона/плода, роды или постнатальное развитие.
Следовательно, Асакол следует назначать в период беременности только тогда, когда ожидаемая польза превышает потенциальные риски.
Грудное вскармливание. Низкие концентрации месалазина и его N-ацетилового метаболита были обнаружены в грудном молоке человека. Клиническое значение этого явления неизвестно. На сегодня существует лишь ограниченный опыт применения женщинам, которые кормят грудью. Нельзя исключать реакций гиперчувствительности, таких как диарея, у младенцев. Следовательно, Асакол следует применять во время кормления грудью, только если ожидаемая польза превысит возможный риск. Если у младенца развивается диарея, кормление грудью следует прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Асакол не влияет или может оказывать незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с другими механизмами.
Взаимодействия
исследования лекарственного взаимодействия не проводились.
Имеются недостаточно убедительные свидетельства, что месалазин может снижать антикоагулянтное действие варфарина и фенпрокумона.
Месалазин может усиливать миелосупрессивный эффект азатиоприна, 6-меркаптопурина или тиогуанина. Возможно развитие инфекции, угрожающей жизни. За состоянием пациентов следует тщательно наблюдать относительно возникновения признаков инфекции и миелосупрессии. В начале такого комбинированного лечения и затем с регулярными интервалами (1 раз в неделю) следует мониторить состав крови, особенно количество лейкоцитов, тромбоцитов и лимфоцитов. Если лейкоцитарная формула показывает стабильность через 1 мес, считаются достаточными ежемесячные анализы крови в течение следующих 3 мес, после чего следует проводить повторные анализы 1 раз в квартал.
За исключением исследований взаимодействия с ингибиторами метаболизма пурина при применении у взрослых и детей, никакие другие исследования взаимодействия у взрослых или детей не проводились.
Передозировка
существует немного данных о передозировке (например, попытка самоубийства при приеме высоких пероральных доз месалазина), которые не указывают на почечную или печеночную токсичность. Специальный антидот отсутствует. Лечение симптоматическое и поддерживающее.
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Не хранить в холодильнике и не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.