Асакол® суппозитории ректальные (Asacol rectal suppositories)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 107 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1911,46
Экономия при брони: -138,26 грн
1773,20 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1893,88
Экономия при брони: -102,50 грн
1791,38 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1895,84
Экономия при брони: -95,52 грн
1800,32 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
945,96
Экономия при брони: -46,83 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1736,00 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1782,60 грн