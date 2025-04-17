Асакол® суппозитории ректальные (Asacol rectal suppositories)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1742,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1808,34 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1653,24 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1804,23 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1731,00
Экономия при брони: -69,24 грн
1661,76 грн