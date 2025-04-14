Асакол® суппозитории ректальные (Asacol rectal suppositories)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1916,92
Экономия при брони: -126,95 грн
1789,97 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1766,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1895,91
Экономия при брони: -105,29 грн
1790,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 40 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1694,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1766,64 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1758,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1692,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1691,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Асакол® суппозитории ректальные 500 мг блистер №20
Biocodex
1730,30 грн