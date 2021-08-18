Алкарнит раствор для инъекций (Alcarnit solution for injection) (563378) - инструкция по применению ATC-классификация
Алкарнит раствор для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Левокарнитин — вещество природного происхождения, необходимое для энергетического обмена млекопитающих. Доказано, что это вещество улучшает поступление длинноцепочечных жирных кислот в клеточные митохондрии, тем самым доставляя субстрат для окисления и последующей выработки энергии. Жирные кислоты используются как энергетический субстрат во всех тканях, кроме мозга. В скелетной и сердечной мышцах жирные кислоты являются основным субстратом для выработки энергии.
Первичный системный дефицит карнитина характеризуется низкой концентрацией левокарнитина в плазме крови, эритроцитах и/или тканях. Не удалось установить, какие симптомы связаны с дефицитом карнитина, а какие — с основной органической ацидемией, поскольку применение левокарнитина может усиливать симптомы обеих патологий. По литературным данным карнитин способен стимулировать выведение избытка органических или жирных кислот у пациентов с нарушениями метаболизма жирных кислот и/или специфическими органическими ацидопатиями, которые биоаккумулируют сложные эфиры ацил-КоА.
Вторичный дефицит карнитина может быть следствием врожденных нарушений обмена веществ или ятрогенных факторов, таких как гемодиализ. Левокарнитин может облегчить метаболические нарушения у пациентов с врожденными пороками, которые приводят к накоплению токсичных органических кислот. Этот эффект был продемонстрирован в таких условиях: глутаровая ацидурия II типа, метилмалоновая ацидурия, пропионовая ацидемия и дефицит среднецепочечной жирной ацил-КоА-дегидрогеназы. У таких пациентов происходит аутоинтоксикация из-за накопления соединений ацил-КоА, которые нарушают промежуточный обмен веществ.
Дальнейший гидролиз соединения ацил-КоА до его свободной кислоты приводит к ацидозу, который может быть опасным для жизни. Левокарнитин выводит ацил-КоА путем образования ацилкарнитина, который быстро выводится из организма. Дефицит карнитина определяется биохимически как аномально низкое содержание свободного карнитина в плазме крови, менее 20 мкмоль/л — через 1 нед после родов, и может быть связан с его низкой концентрацией в тканях и/или моче. Кроме того, это состояние может быть связано с повышением соотношения концентраций ацилкарнитин/левокарнитин в плазме крови (более 0,4) или аномально повышенной концентрацией ацилкарнитина в моче. У недоношенных детей и новорожденных вторичный дефицит определяется по концентрации левокарнитина в плазме крови ниже возрастных показателей нормы.
У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (ТПН), которые находятся на поддерживающем гемодиализе, может быть низкая концентрация карнитина в плазме крови и повышенное соотношение ацилкарнитин/карнитин из-за сокращения потребления мясных и молочных продуктов, ослабления процессов синтеза в почках и потере диализной жидкости. Некоторые клинические симптомы, часто встречающиеся у пациентов, находящихся на гемодиализе, такие как недомогание, мышечная слабость, кардиомиопатия и нарушения ритма сердца, могут быть связаны с нарушением метаболизма карнитина.
В процессе исследований с применением левокарнитина было показано, что его введение пациентам с ТПН на гемодиализе приводит к повышению концентрации левокарнитина в плазме крови.
Фармакокинетика. Профили концентрации левокарнитина в плазме крови после медленного 3-минутного в/в болюсного введения дозы 20 мг/кг левокарнитина описаны с помощью двухкамерной модели. После однократного в/в введения примерно 76% дозы левокарнитина было выведено из организма с мочой в течение 0-24 ч. С использованием концентраций в плазме, нескорректированных для эндогенного левокарнитина, средний период полураспределения составил 0,585 ч, а средний очевидный конечный Т½ составил 17,4 ч.
Общий клиренс левокарнитина (доза/AUC, включая эндогенные фоновые концентрации) составил в среднем 4,00 л/ч.
Левокарнитин не был связан с белками плазмы крови или альбумином при исследованиях в любых концентрациях или на любых организмах, включая организм человека.
Несмотря на то, что эффективность препарата Алкарнит для повышения концентрации карнитина у пациентов с ТПН, находящихся на диализе, была продемонстрирована, влияние дополнительного введения карнитина на признаки и симптомы дефицита карнитина и на клинические последствия в этой популяции не определено.
Показания Алкарнит раствор для инъекций
для неотложного и длительного лечения пациентов с врожденным нарушением метаболизма, что приводит к вторичному дефициту карнитина.
Для профилактики и лечения дефицита карнитина у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, которые проходят диализ.
Применение Алкарнит раствор для инъекций
Алкарнит вводится в/в медленно в течение 2-3 мин.
Метаболические нарушения
Рекомендуемая доза составляет 50 мг/кг в виде медленной болюсной инъекции в течение 2-3 мин или инфузии. Часто пациентам с тяжелым метаболическим кризом дается нагрузочная доза, за которой необходима эквивалентная доза в течение следующих 24 ч. Препарат следует вводить путем инфузии или в/в инъекции каждые 3 или 4 ч и ни в коем случае не менее чем через 6 ч. Рекомендуется, чтобы все последующие суточные дозы находились в диапазоне 50 мг/кг или в зависимости от терапевтической необходимости. Максимально допустимая доза — 300 мг/кг.
Рекомендуется, чтобы концентрация карнитина в плазме крови была достигнута до начала этой парентеральной терапии. Также рекомендуется еженедельный и ежемесячный мониторинг. Этот мониторинг должен включать биохимический анализ крови, показатели жизненно важных функций, показатели концентрации карнитина в плазме крови (концентрация свободного карнитина в плазме крови должна составлять от 35 до 60 мкмоль/л) и общее клиническое состояние.
Пациенты с ТПН на гемодиализе
Рекомендуемая начальная доза составляет 10-20 мг/кг массы тела в виде медленной 2-3-минутной болюсной инъекции в венозную систему кровообращения после каждого сеанса диализа. Начало терапии может быть обусловлено минимальными (до диализа) концентрациями левокарнитина в плазме крови, которые ниже нормы (40-50 мкмоль/л). Необходимо проводить коррекцию дозы на основании показателей концентрации левокарнитина (до диализа), а коррекцию дозы в сторону снижения (например, до 5 мг/кг после диализа) можно проводить уже на третьей или четвертой неделе терапии.
Гемодиализ — поддерживающая терапия
После насыщающего курса в/в введения препарата применять поддерживающую дозу — 1 г левокарнитина в сутки перорально. В день диализа левокарнитин применять внутривенно в дозе 1 г сразу после завершения очередного сеанса.
Алкарнит совместим и стабилен при смешивании с растворами для парентерального введения 0,9% хлорида натрия или лактата Рингера в концентрациях от 250 мг/500 мл (0,5 мг/мл) до 4200 мг/500 мл (8,0 мг/мл).
Дети. Препарат применять детям с первого дня жизни, в том числе недоношенным.
Противопоказания
повышенная чувствительность к любым компонентам лекарственного средства.
Побочные эффекты
все нижеуказанные побочные реакции возникали очень редко.
Со стороны ЖКТ. Различные умеренные желудочно-кишечные нарушения наблюдались при длительном приеме перорального левокарнитина, включая быстротечную тошноту и рвоту, боль в животе и диарею. Также у пациентов проявлялся специфический запах тела. Снижение дозы часто уменьшает или устраняет желудочно-кишечные симптомы и проявления специфического запаха тела.
Со стороны системы крови и лимфатической системы. В очень редких случаях отмечали повышение у пациентов МНО (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Неврологические реакции. Судороги были установлены у пациентов с судорожной активностью, проявлявшейся ранее или без нее при введении левокарнитина как перорально, так и внутривенно. У пациентов с ранее существующей судорожной активностью зарегистрировано увеличение частоты приступов и/или их тяжести.
Реакции повышенной чувствительности. Получены официальные данные о серьезных реакциях повышенной чувствительности, включая анафилаксию, отек гортани и бронхоспазм, после введения левокарнитина, в основном у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, которые проходят диализ. Некоторые реакции проявились в течение нескольких минут после в/в введения левокарнитина.
Если возникает сильная реакция повышенной чувствительности, следует прекратить лечение Алкарнитом и начать оптимальное медицинское лечение. Нужно рассмотреть риски и преимущества повторного введения препарата Алкарнит отдельным пациентам после тяжелой реакции. Если принято решение о повторном применении препарата, необходимо следить за появлением признаков и симптомов реакции повышенной чувствительности у пациентов.
Необходимо тщательно контролировать переносимость в течение первой недели приема и после любого увеличения дозы. В/в применение левокарнитина обычно переносится хорошо.
Особые указания
общие. Безопасность и эффективность перорального применения левокарнитина была оценена у пациентов с почечной недостаточностью. Длительное применение перорально высоких доз левокарнитина пациентам с выраженными нарушениями функции почек или пациентам с ТПН на диализе может привести к накоплению потенциально токсичных метаболитов, триметиламина (ТМА) и триметиламин-N-оксида (ТМАО), поскольку эти метаболиты обычно выводятся из организма с мочой.
Левокарнитин улучшает усвоение глюкозы, поэтому применение лекарственного средства пациентам с сахарным диабетом, которые получают лечение сахароснижающими лекарственными средствами, может привести к гипогликемии. Уровень глюкозы в плазме крови в таких случаях необходимо регулярно контролировать для своевременной коррекции терапии.
Наблюдались очень редкие случаи повышения МНО у пациентов, которые одновременно принимали левокарнитин и антикоагулянты кумаринового ряда (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Натрий. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль (23 мг)/дозу натрия, то есть практически свободно от натрия.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Беременность. Исследования репродуктивной функции проведены на крысах и кроликах с введением доз препарата, которые в 3,8 раза превышают дозу для человека, на основе площади поверхности, и не выявили признаков нарушения фертильности или повреждения плода из-за приема Алкарнит. Поскольку исследования репродуктивной функции на животных не всегда предусматривают реакцию человека, применение возможно только в случае острой необходимости. Однако достаточные и хорошо контролируемые исследования на беременных женщинах отсутствуют.
Период кормления грудью. Прием левокарнитина в период кормления грудью специально не изучался. Левокарнитин — обычный компонент грудного молока.
Принимая во внимание серьезные последствия карнитиновой недостаточности для беременной женщины, риск прерывания лечения левокарнитином для матери считается большим, чем теоретический риск для плода в случае продолжения лечения. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Неизвестно.
Взаимодействия
одновременное применение глюкокортикоидов приводит к накоплению левокарнитина в тканях организма (кроме печени). Другие анаболические средства усиливают эффект препарата.
У пациентов, получавших одновременно с левокарнитином антикоагулянты кумаринового ряда (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ и ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ), наблюдались очень редкие случаи повышения международного нормализованного отношения (МНО). МНО или другой соответствующий коагуляционный тест следует проводить еженедельно, до момента, пока показатели не станут стабильными, и ежемесячно после этого, у пациентов, принимающих такие антикоагулянты одновременно с левокарнитином.
Передозировка
нет подтвержденных данных о токсичности левокарнитина при передозировке. Большие дозы препарата могут вызвать диарею.
Лечение. Принять меры для удаления препарата из пищеварительного тракта в случае приема внутрь. Провести симптоматическую и поддерживающую терапию. Левокарнитин легко удаляется из плазмы крови путем диализа. Не сообщали о случаях передозировки, угрожавших жизни.
Условия хранения
хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.