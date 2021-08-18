фармакодинамика. Левокарнитин — вещество природного происхождения, необходимое для энергетического обмена млекопитающих. Доказано, что это вещество улучшает поступление длинноцепочечных жирных кислот в клеточные митохондрии, тем самым доставляя субстрат для окисления и последующей выработки энергии. Жирные кислоты используются как энергетический субстрат во всех тканях, кроме мозга. В скелетной и сердечной мышцах жирные кислоты являются основным субстратом для выработки энергии.

Первичный системный дефицит карнитина характеризуется низкой концентрацией левокарнитина в плазме крови, эритроцитах и/или тканях. Не удалось установить, какие симптомы связаны с дефицитом карнитина, а какие — с основной органической ацидемией, поскольку применение левокарнитина может усиливать симптомы обеих патологий. По литературным данным карнитин способен стимулировать выведение избытка органических или жирных кислот у пациентов с нарушениями метаболизма жирных кислот и/или специфическими органическими ацидопатиями, которые биоаккумулируют сложные эфиры ацил-КоА.

Вторичный дефицит карнитина может быть следствием врожденных нарушений обмена веществ или ятрогенных факторов, таких как гемодиализ. Левокарнитин может облегчить метаболические нарушения у пациентов с врожденными пороками, которые приводят к накоплению токсичных органических кислот. Этот эффект был продемонстрирован в таких условиях: глутаровая ацидурия II типа, метилмалоновая ацидурия, пропионовая ацидемия и дефицит среднецепочечной жирной ацил-КоА-дегидрогеназы. У таких пациентов происходит аутоинтоксикация из-за накопления соединений ацил-КоА, которые нарушают промежуточный обмен веществ.

Дальнейший гидролиз соединения ацил-КоА до его свободной кислоты приводит к ацидозу, который может быть опасным для жизни. Левокарнитин выводит ацил-КоА путем образования ацилкарнитина, который быстро выводится из организма. Дефицит карнитина определяется биохимически как аномально низкое содержание свободного карнитина в плазме крови, менее 20 мкмоль/л — через 1 нед после родов, и может быть связан с его низкой концентрацией в тканях и/или моче. Кроме того, это состояние может быть связано с повышением соотношения концентраций ацилкарнитин/левокарнитин в плазме крови (более 0,4) или аномально повышенной концентрацией ацилкарнитина в моче. У недоношенных детей и новорожденных вторичный дефицит определяется по концентрации левокарнитина в плазме крови ниже возрастных показателей нормы.

У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности (ТПН), которые находятся на поддерживающем гемодиализе, может быть низкая концентрация карнитина в плазме крови и повышенное соотношение ацилкарнитин/карнитин из-за сокращения потребления мясных и молочных продуктов, ослабления процессов синтеза в почках и потере диализной жидкости. Некоторые клинические симптомы, часто встречающиеся у пациентов, находящихся на гемодиализе, такие как недомогание, мышечная слабость, кардиомиопатия и нарушения ритма сердца, могут быть связаны с нарушением метаболизма карнитина.

В процессе исследований с применением левокарнитина было показано, что его введение пациентам с ТПН на гемодиализе приводит к повышению концентрации левокарнитина в плазме крови.

Фармакокинетика. Профили концентрации левокарнитина в плазме крови после медленного 3-минутного в/в болюсного введения дозы 20 мг/кг левокарнитина описаны с помощью двухкамерной модели. После однократного в/в введения примерно 76% дозы левокарнитина было выведено из организма с мочой в течение 0-24 ч. С использованием концентраций в плазме, нескорректированных для эндогенного левокарнитина, средний период полураспределения составил 0,585 ч, а средний очевидный конечный Т ½ составил 17,4 ч.

Общий клиренс левокарнитина (доза/AUC, включая эндогенные фоновые концентрации) составил в среднем 4,00 л/ч.

Левокарнитин не был связан с белками плазмы крови или альбумином при исследованиях в любых концентрациях или на любых организмах, включая организм человека.

Несмотря на то, что эффективность препарата Алкарнит для повышения концентрации карнитина у пациентов с ТПН, находящихся на диализе, была продемонстрирована, влияние дополнительного введения карнитина на признаки и симптомы дефицита карнитина и на клинические последствия в этой популяции не определено.