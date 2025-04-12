Фармакодинамика

Синафлан форте-Дарница содержит синтетический фторированный кортикостероид для наружного применения. Механизм действия заключается в уменьшении выраженности воспалительных процессов путем ингибирования продуцирования простагландинов и лейкотриенов вследствие угнетения активности фосфолипазы А2 и уменьшения высвобождения арахидоновой кислоты из фосфолипидов оболочки клетки.

Глюкокортикостероиды тормозят высвобождение цитокинов (интерлейкинов 1 и 2 и гамма-интерферона) из лимфоцитов и макрофагов, угнетают высвобождение эозинофилами медиаторов воспаления, уменьшают метаболизм арахидоновой кислоты. Уменьшают проницательность сосудов, угнетают фагоцитоз.

Противоаллергическое действие заключается в подавлении развития местных аллергических реакций. В результате местного вазоконстрикторного действия лекарственное средство снижает синтез белков, отложение коллагена, ускоряет распад белков в коже и тормозит пролиферативные процессы. Тормозит правильное деление клеток, поэтому применяется при лечении келоидов и псориаза.

Стимулируя стероидные рецепторы, лекарственное средство способствует образованию белков липокортинов, обладающих противоотечной активностью.

Флуоцинолон ацетонид оказывает выраженное противовоспалительное, противоаллергическое, противоэкссудативное и противозудное действие. Даже в незначительной концентрации, оказывает быстрое противовоспалительное и противозудное действие.

Фармакокинетика

Флуоцинолона ацетонид легко проникает в кожу через ее внешний ороговевший слой.

Всасывание флуоцинолона ацетонида через кожу усиливается при нанесении на чувствительную кожу участка анатомических складок тела и лица, а также на кожу с поврежденным эпидермисом или воспалительным процессом. Применение окклюзионной повязки приводит к повышению температуры и влажности кожи, что также приводит к усилению всасывания флуоцинолона ацетонида. Кроме того, всасывание усиливается при частом применении лекарственного средства и на больших участках кожи.

Всасывание через кожу выше у детей, чем у взрослых.

После всасывания (абсорбция не более 1%) через кожу лекарственное средство метаболизируется преимущественно в печени.

Незначительное всасывание лекарственного средства не оказывает системного действия и не ингибирует функцию коры надпочечников. Применение окклюзионных повязок в значительной степени повышает биодоступность, что может привести к развитию общерезорбтивных эффектов, характерных для фторированных глюкокортикостероидов.

Выводится с мочой и в незначительном количестве с желчью, в виде глюкуронидов конъюгатов в неизменном состоянии.