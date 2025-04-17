Синафлан Форте (Synaflan Forte)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
130,00
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
130,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 15 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
130,00
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
137,34
Экономия при брони: -7,98 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
130,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
130,00
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 15 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
130,00
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
123,50
Экономия при брони: -1,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
130,00
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
134,14
Экономия при брони: -4,78 грн