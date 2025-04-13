Синафлан Форте (Synaflan Forte)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 201 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
134,47
Экономия при брони: -4,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
130,10
Экономия при брони: -3,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,00
Экономия при брони: -0,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
136,03
Экономия при брони: -6,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
137,65
Экономия при брони: -8,29 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница