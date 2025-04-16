Синафлан Форте (Synaflan Forte)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 141 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
137,29
Экономия при брони: -7,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
109,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
136,58
Экономия при брони: -7,22 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
123,59
Экономия при брони: -7,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
137,00
Экономия при брони: -7,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
134,64
Экономия при брони: -7,28 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
130,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
122,17
Экономия при брони: -5,75 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
135,39
Экономия при брони: -6,03 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
127,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
137,04
Экономия при брони: -7,68 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
132,42
Экономия при брони: -6,05 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
128,70
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
129,78
Экономия при брони: -6,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 2 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Синафлан Форте-Дарница крем 1 мг/г туба 15 г №1
Дарница
109,00
Экономия при брони: -9,00 грн