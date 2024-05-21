Диетические добавкиДиетические добавки к пище, поддерживающие функцию мочеполовой системыДиетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системыДесолис (Desolis) Десолис (Desolis) (557961) - инструкция по применению Диетические добавки Инструкция Цены Карта Диагнозы Цена в городе Киев от 548,15 грн Без рецепта 10 шт от 548,15 грн В наличии в 85 аптеках Забронировать Найти на карте Добавить в избранное Производитель ЛЕГЕР ФАРМА Форма выпуска Порошок Количество штук в упаковке 10 шт. Диетические добавки 10.3. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы