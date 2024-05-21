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Десолис (Desolis) (557961) - инструкция по применению Диетические добавки

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Десолис (Desolis)
Цена в городе Киев
от 548,15 грн
Без рецепта
10 шт от 548,15 грн
В наличии в 85 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Порошок
Количество штук в упаковке
10 шт.
Диетические добавки
10.3. Диетические добавки для поддержания функции и снижения риска обострений воспалительных заболеваний мочеполовой системы