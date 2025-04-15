Днепр (адрес не указан)
Доступно в 153 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1367,04
Экономия при брони: -93,44 грн
1273,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1355,73
Экономия при брони: -92,08 грн
1263,65 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
676,27
Экономия при брони: -44,45 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1315,34
Экономия при брони: -51,69 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1339,85
Экономия при брони: -76,20 грн
1263,65 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1337,18
Экономия при брони: -73,53 грн
1263,65 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1330,18
Экономия при брони: -56,58 грн
1273,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
536,55
Экономия при брони: -31,09 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1334,52
Экономия при брони: -70,87 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1331,85
Экономия при брони: -68,20 грн
1263,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1340,87
Экономия при брони: -77,22 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1324,86
Экономия при брони: -61,21 грн
1263,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1355,47
Экономия при брони: -91,82 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА