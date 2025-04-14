Харьков (адрес не указан)
Доступно в 115 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1312,16
Экономия при брони: -48,51 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1383,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1365,99
Экономия при брони: -86,42 грн
1279,57 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается через 28 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1359,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1350,90
Экономия при брони: -87,25 грн
1263,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 58 мин
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1232,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Машиностроителей, 1
2.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1133,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1358,90
Экономия при брони: -95,25 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 28 мин
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1324,86
Экономия при брони: -61,21 грн
1263,65 грн