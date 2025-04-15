Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1322,83
Экономия при брони: -59,18 грн
1263,65 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
672,15
Экономия при брони: -40,33 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1388,77
Экономия при брони: -75,37 грн
1313,40 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
268,25
Экономия при брони: -15,52 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
D.s.
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1102,05 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1349,50
Экономия при брони: -85,85 грн
1263,65 грн