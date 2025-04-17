Винница (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1340,87
Экономия при брони: -77,22 грн
1263,65 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1224,90 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1351,79
Экономия при брони: -88,14 грн
1263,65 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1314,45
Экономия при брони: -50,80 грн
1263,65 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
662,88
Экономия при брони: -31,05 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1354,96
Экономия при брони: -91,31 грн
1263,65 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1142,50 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1316,23
Экономия при брони: -52,58 грн
1263,65 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Десолис порошок пакетик-саше №10
ЛЕГЕР ФАРМА
1287,50 грн