Киев
О товаре
Цены
Косметические средства для здоровья
Ингалипт-фито (Ingalipt-phyto)
Цены в
Киев
от
45,00
грн
в 87 аптеках
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Характеристики
Производитель
Вертекс
Форма выпуска
Спрей
Условия продажи
Без рецепта
Объем
30 мл
Косметические средства
06 Косметические средства для здоровья
Цены в
Киев
от
45,00
грн
в 87 аптеках
Найти в аптеках
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