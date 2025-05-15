Ингалипт-фито (Ingalipt-phyto)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бандеры Степана, 10-Б
4.4 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Дешево
Киев, ул. Загоровская, 1
4.5 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24
5.0 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, бульв. Чоколовский, 30
5.2 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
5.4 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Пулюя Ивана, 5
5.7 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Фармация
Киев, просп. Красной Калины, 15
7.5 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
70,70
Экономия при брони: -18,29 грн
Подорожник
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 18-Г
8.2 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
66,40
Экономия при брони: -5,40 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Самийла Кошки, 10/1
8.9 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Фармация
Открыто
Закроется через 54 мин
Киев, ул. Лятошинского, 24
9.4 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
70,10
Экономия при брони: -18,14 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Лятошинского, 14
9.7 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Русовой Софии, 3
10.0 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
10.4 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Глушкова Академика, 22
10.5 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс