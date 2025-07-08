Киев
Ингалипт-фито (Ingalipt-phyto)

Ингалипт-фито (Ingalipt-phyto)

Днепр (адрес не указан)
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Доступно в 25 аптеках в Днепр
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
48,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 42
4.7 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
5.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
48,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 60/4
5.4 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Грушевского Михаила, 85-К
5.4 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
5.9 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
48,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,30 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
6.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
6.5 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
64,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
7.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Днепр, ул. Акинфиева Ивана, 12-Б
7.9 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
62,50
Экономия при брони: -8,90 грн
53,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 14-А
8.2 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 25-Б
8.3 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
45,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
8.4 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,80 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Запорожское, 45
8.5 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
45,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Мира, 14-А
8.6 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
64,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
8.8 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
59,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 3-А
8.8 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
48,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Сурско-Литовская, 1
9.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,70 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 87-С
9.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,90 грн
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