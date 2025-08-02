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Ингалипт-фито (Ingalipt-phyto)
Ингалипт-фито (Ingalipt-phyto)
Харьков
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Доступно в 98 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,50
грн
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Первая аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,90
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
57,30
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,60
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
48,10
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
40,70
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
1.3 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
48,10
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Круглосуточно
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
40,70
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
69,00
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,80
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,40
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
48,10
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,40
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
40,60
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
53,60
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,50
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
74,20
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 20:00
Харьков, ул. Матюшенко, 6
2.0 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
58,50
грн
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