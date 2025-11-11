Киев
Фармация
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 73
118.8 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
71,00
Экономия при брони:
-16,12 грн
54,88
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 26
119.9 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
84,10
Экономия при брони:
-8,50 грн
75,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
135.5 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
84,50
Экономия при брони:
-8,90 грн
75,60
грн
Забронировать
Фармация
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
137.4 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
71,00
Экономия при брони:
-15,66 грн
55,34
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Житомир, ул. Леси Украинки, 48
229.7 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
84,70
Экономия при брони:
-7,10 грн
77,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Лебедин, пл. Соборная, 39-Б
244.9 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
84,90
Экономия при брони:
-7,30 грн
77,60
грн
Забронировать
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Клесов, ул. Центральная, 7
305.6 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
84,70
Экономия при брони:
-7,10 грн
77,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
430.7 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
84,90
Экономия при брони:
-7,30 грн
77,60
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 28-А
453.7 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
84,10
Экономия при брони:
-6,50 грн
77,60
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Гвоздец, ул. Франко Ивана, 73
537.8 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
84,90
Экономия при брони:
-0,80 грн
84,10
грн
Забронировать
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Русская, 18
543.2 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
84,90
Экономия при брони:
-7,30 грн
77,60
грн
Забронировать
Аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Харьков, ул. Тернопольская, 32
389.3 км
ИНГАЛИПТ-ФИТО спрей флакон 30 мл №1
Вертекс
