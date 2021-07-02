Гастротек (Gastrotec) (550032) - инструкция по применению ATC-классификация
Гастротек инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующее вещество: misoprostol;
1 таблетка содержит мизопростола 0,2 мг в виде мизопростола дисперсии (1:100 в гипромеллозе);
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, касторовое масло гидрогенизированное, натрия крахмалгликолят (тип А), кремния диоксид коллоидный безводный.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета с желтовато-сероватым оттенком, круглой плоскоцилиндрической формы, с фаской.
Фармакотерапевтическая группа
Простагландины. Мизопростол. Код АТС A02B B01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Гастротек® является аналогом природного простагландина Е1, который способствует заживлению язвенной болезни и облегчению ее симптомов. Лекарственное средство защищает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) путем подавления базальной, стимулированной и ночной секреции кислоты, уменьшает объем и протеолитическую активность желудочного сока и увеличивает секрецию бикарбоната в слизи.
Фармакокинетика.
Гастротек® быстро абсорбируется при пероральном применении. Максимальная концентрация (Cmax) мизопростоловой кислоты, которая является активным метаболитом, составляет около 30 мин. Период полувыведения мизопростола из плазмы крови составляет 20–40 мин. После повторного применения 400 мкг 2 раза в сутки накопления мизопростоловой кислоты в плазме крови не происходит.
Показания
Лечение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, в частности вызванной применением нестероидных противовоспалительных средств (НПВП) у пациентов с артритом, которые находятся в группе риска, но продолжают терапию НПВП. Профилактика язв, вызванных приемом НПВП.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к действующему веществу или к другим компонентам лекарственного средства; известная аллергия на простагландины;
- применение женщинам репродуктивного возраста, которые не используют эффективные средства контрацепции;
- период беременности или применения женщинам, у которых не исключена беременность или женщинам, планирующим беременность, в связи с тем, что мизопростол повышает тонус и сокращения матки, что может привести к прекращению беременности и частичного или полного аборта.
Применение мизопростола в период беременности связывают с дефектами плода (см. разделы «Особенности применения», «Применение в период беременности или кормления грудью», «Побочные реакции»).
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Одновременное применение НПВП и мизопростола в отдельных случаях может вызвать повышение уровня трансаминаз и периферические отеки.
Мизопростол преимущественно метаболизируется через окислительные системы жирных кислот и не проявляет никакого неблагоприятного воздействия на систему ферментов печеночной микросомальной смешанной функции оксидазы (P450).
В специфических исследованиях не была продемонстрирована клинически значимое фармакокинетическое взаимодействие с антипирином или диазепамом.
При многократном применении мизопростола наблюдалось незначительное увеличение концентрации пропранолола (в среднем около 20% AUC и 30% Cmax). Исследование взаимодействия лекарственных средств с мизопростолом и несколькими НПВП не продемонстрировали клинически значимого влияния на кинетику ибупрофена, диклофенака, пироксикама, ацетилсалициловой кислоты, напроксена или индометацина.
Во время лечения мизопростолом следует избегать магнийсодержащих антацидов, поскольку это может усилить диарею, вызванную мизопростолом.
Особенности применения
При назначении лекарственного средства женщинам репродуктивного возраста необходимо предварительно исключить возможность наступления беременности и использовать надлежащие средства контрацепции. В случае установления факта беременности прием лекарственного средства следует немедленно прекратить (см. разделы «Противопоказания», «Применение в период беременности или кормления грудью», «Побочные реакции»).
Таким пациентам рекомендуется принимать мизопростол, только если они:
- применяют эффективные средства контрацепции;
- проинформированы о риске применения мизопростола в период беременности (см. раздел «Противопоказания»).
Желудочно-кишечные кровотечения, язвы и перфорация наблюдались у пациентов, которые проходили терапию НПВП и получали мизопростол. При язвах, даже при отсутствии симптомов нарушений со стороны ЖКТ, следует с осторожностью продолжать терапию и, если целесообразно, перед применением провести эндоскопию и биопсию, чтобы исключить наличие злокачественного образования в верхнем отделе ЖКТ. Эти исследования при необходимости повторять через соответствующие промежутки времени с целью дальнейшего наблюдения.
Симптоматические реакции на мизопростол не исключают наличие злокачественной опухоли желудка. Мизопростол следует с осторожностью применять пациентам с состояниями, которые могут сопровождаться диареей, например при воспалительных заболеваниях кишечника. Чтобы минимизировать риск диареи, нужно принимать мизопростол во время еды, а также избегать антацидов, содержащих магний.
Мизопростол следует с осторожностью применять пациентам с опасным уровнем дегидратации. Состояние таких пациентов необходимо тщательно контролировать.
Опыт применения мизопростола в дозах, эффективных для содействия заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки, свидетельствует, что препарат не вызывает артериальной гипотензии. Однако мизопростол следует с осторожностью применять при наличии болезненных состояний, поскольку гипотония может вызвать серьезные осложнения, например цереброваскулярные заболевания, заболевания коронарных артерий или тяжелые периферические сосудистые заболевания, включая артериальную гипертензию.
Нет никаких доказательств того, что мизопростол негативно влияет на метаболизм глюкозы у пациентов с сахарным диабетом.
Важная информация о вспомогательных веществах
Лекарственное средство содержит масло касторовое гидрогенизированное, что может привести к расстройству желудка и диареи. Поэтому пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника следует применять препарат с особой осторожностью.
Лекарственное средство содержит 14,4 мг/доза натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, которые придерживаются натрий-контролируемой диеты.
Способ применения и дозы
Лечение язвы двенадцатиперстной кишки, язвенной болезни желудка и язвенной болезни, вызванной НПВП: 800 мкг ежедневно в двух или четырех распределенных дозах, принимаемых с завтраком и/или каждым основным приемом пищи и перед сном.
Лечение следует начинать как минимум с 4 недель, даже если симптоматическое облегчение будет достигнуто раньше. У большинства пациентов язвы заживают в течение 4 недель, но при необходимости лечение может длиться до 8 недель. Если язва рецидивирует, может быть назначен дополнительный курс лечения.
Профилактика пептической язвы, вызванной НПВП: 200 мкг 2 раза в сутки, 3 раза в сутки или 4 раза в сутки. Дозировка должна быть подобрана индивидуально для каждого пациента и соответственно клиническому состоянию.
Нарушение функции почек: имеющиеся данные свидетельствуют о том, что для пациентов с нарушениями функции почек коррекция дозы не требуется.
Нарушение функции печени: мизопростол метаболизируется системами окисления жирных кислот, которые имеются во всем теле. Поэтому его метаболизм и уровень в плазме крови вряд ли заметно повлияют на пациентов с нарушениями функции печени. Пациенты пожилого возраста можно применять обычную дозу.
Дети
Опыт применения лекарственного средства у детей отсутствует.
Побочные реакции
Все побочные реакции приведены по системе классов и органов и частотой: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100 — <1/10), нечасто (≥ 1/1000 — <1/100), редко (≥ 1/10000 — <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (не могут быть оценены по имеющимся данным).
Со стороны желудочно-кишечного тракта: очень часто — диарея *, часто — абдоминальная боль *, запор, диспепсия, метеоризм, тошнота, рвота.
Со стороны нервной системы: часто — головокружение, головная боль.
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — анафилактические реакции.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень часто — сыпь.
Со стороны репродуктивной системы и функции молочных желез: нечасто — вагинальное кровотечение (в том числе постменопаузальное кровотечение), межменструальное кровотечение, нарушение менструального цикла, спазм мышц матки; редко — меноррагия, дисменорея; частота неизвестна — маточное кровотечение.
Беременность, послеродовый и перинатальный период: редко — разрыв матки **; частота неизвестна — эмболия амниотической жидкостью, ненормальное сокращение матки, смерть плода, неполный аборт, преждевременные роды, задержка отслойки плаценты, перфорация матки.
Врожденные, семейные и генетические нарушения: частота неизвестна — пороки развития плода.
Общие нарушения: редко — озноб; нечасто — лихорадка.
* Диарея и боли в животе были связаны с дозой, обычно развивались в начале курса терапии и были локальными. Имеются сообщения о редких случаях диареи, которая приводила к сильной дегидратации. Симптомы диареи могут быть сведены к минимуму при применении дозы не более 200 мкг во время еды и при избежание применения магнийсодержащих антацидов.
** Нечасто сообщалось о разрыве матки после приема простагландинов в течение II и III триместров беременности. Разрывы матки случались у женщин, которые много раз рожали, или у женщин с рубцом после кесарева сечения.
Побочные реакции, возникающие при применении мизопростола и при применении НПВП похожи.
Более 15 000 пациентов в клинических испытаниях получали по крайней мере одну дозу мизопростола. Побочные реакции возникали преимущественно со стороны ЖКТ. Профиль побочных реакций с частотой> 1% был одинаковым для непродолжительных (длительность 4–12 недель) и долгосрочных (до 1 года) клинических исследований. Безопасность длительного (более 12 недель) приема мизопростола была продемонстрирована в нескольких исследованиях, в которых пациенты получали непрерывное лечение в течение 1 года.
Сюда не входят неблагоприятные или необычные изменения в морфологии слизистой оболочки желудка, определяются после проведения биопсии желудка. Не было значимых различий в профиле безопасности мизопростола у пациентов в возрасте старше 65 лет по сравнению с пациентами молодого возраста. Применение мизопростола у детей не оценивалось.
Сообщение о подозреваемых побочных реакциях
Сообщения о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства являются важной процедурой. Это позволяет продолжать мониторинг соотношения «польза/риск» для соответствующего лекарственного средства. Медицинским работникам необходимо сообщать о любых подозреваемых побочных реакциях через национальную систему сообщений.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в пачке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 02093, г. Киев, ул. Бориспольская, 13.