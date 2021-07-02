При назначении лекарственного средства женщинам репродуктивного возраста необходимо предварительно исключить возможность наступления беременности и использовать надлежащие средства контрацепции. В случае установления факта беременности прием лекарственного средства следует немедленно прекратить (см. разделы «Противопоказания», «Применение в период беременности или кормления грудью», «Побочные реакции»).

Таким пациентам рекомендуется принимать мизопростол, только если они:

применяют эффективные средства контрацепции;

проинформированы о риске применения мизопростола в период беременности (см. раздел «Противопоказания»).

Желудочно-кишечные кровотечения, язвы и перфорация наблюдались у пациентов, которые проходили терапию НПВП и получали мизопростол. При язвах, даже при отсутствии симптомов нарушений со стороны ЖКТ, следует с осторожностью продолжать терапию и, если целесообразно, перед применением провести эндоскопию и биопсию, чтобы исключить наличие злокачественного образования в верхнем отделе ЖКТ. Эти исследования при необходимости повторять через соответствующие промежутки времени с целью дальнейшего наблюдения.

Симптоматические реакции на мизопростол не исключают наличие злокачественной опухоли желудка. Мизопростол следует с осторожностью применять пациентам с состояниями, которые могут сопровождаться диареей, например при воспалительных заболеваниях кишечника. Чтобы минимизировать риск диареи, нужно принимать мизопростол во время еды, а также избегать антацидов, содержащих магний.

Мизопростол следует с осторожностью применять пациентам с опасным уровнем дегидратации. Состояние таких пациентов необходимо тщательно контролировать.

Опыт применения мизопростола в дозах, эффективных для содействия заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки, свидетельствует, что препарат не вызывает артериальной гипотензии. Однако мизопростол следует с осторожностью применять при наличии болезненных состояний, поскольку гипотония может вызвать серьезные осложнения, например цереброваскулярные заболевания, заболевания коронарных артерий или тяжелые периферические сосудистые заболевания, включая артериальную гипертензию.

Нет никаких доказательств того, что мизопростол негативно влияет на метаболизм глюкозы у пациентов с сахарным диабетом.

Важная информация о вспомогательных веществах

Лекарственное средство содержит масло касторовое гидрогенизированное, что может привести к расстройству желудка и диареи. Поэтому пациентам с воспалительными заболеваниями кишечника следует применять препарат с особой осторожностью.

Лекарственное средство содержит 14,4 мг/доза натрия. Следует соблюдать осторожность при применении у пациентов, которые придерживаются натрий-контролируемой диеты.