Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 75 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
137,75
Экономия при брони: -0,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
280,60
Экономия при брони: -6,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница