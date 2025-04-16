Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
273,10
Экономия при брони: -17,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
270,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
289,79
Экономия при брони: -11,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
270,00
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
270,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
280,50
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
285,93
Экономия при брони: -9,56 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
288,29
Экономия при брони: -14,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Гастротек® таблетки 0.2 мг блистер №20
Дарница
275,40 грн